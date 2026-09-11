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Донный клапан Lemark (LM8500C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Донный клапан Lemark (LM8500C)

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Донный клапан Lemark (LM8500C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Донные клапаны
Цвет
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
2 428 руб.  2 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 552017
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Донные клапаны
Страна производства
Чехия
Цвет
хром
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х6
Вес, г.
300

Описание товара Донный клапан Lemark (LM8500C)

Универсальный донный клапан Lemark Click-clack для слива диаметром 32 мм имеет круглую крышку размером 63.5 мм и изготовлен из латуни. Универсальность данного клапана означает использование как в раковинах с переливом, так и без него. В устройстве выпуска других донных клапанов имеется специальное отверстие для перелива. Универсальный же клапан состоит из двух частей с возможностью регулировки высоты под высоту слива раковины. Расстояние между верхней и нижней частью регулируется от 5 до 60 мм, что и позволяет сопоставить клапан с выходом перелива раковины. Механизм Click-clack (Клик-клак) назван созвучно своему действию – при нажатии на крышку клапан закрывается, при повторном нажатии – открывается.

Отзывы о товаре Донный клапан Lemark (LM8500C)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Донные клапаны
Страна производства
Чехия
Цвет
хром
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный донный клапан Lemark Click-clack для слива диаметром 32 мм имеет круглую крышку размером 63.5 мм и изготовлен из латуни. Универсальность данного клапана означает использование как в раковинах с переливом, так и без него. В устройстве выпуска других донных клапанов имеется специальное отверстие для перелива. Универсальный же клапан состоит из двух частей с возможностью регулировки высоты под высоту слива раковины. Расстояние между верхней и нижней частью регулируется от 5 до 60 мм, что и позволяет сопоставить клапан с выходом перелива раковины. Механизм Click-clack (Клик-клак) назван созвучно своему действию – при нажатии на крышку клапан закрывается, при повторном нажатии – открывается.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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