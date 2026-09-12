Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503
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Характеристики
Тип товара
Водоочиститель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666467
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Водоочиститель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
3
Описание товара Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503
Cистема для глубокой очистки воды от химических примесей, бактерий, ржавчины и других растворенных и механических загрязнений. Абсолютная антибактериальная защита обеспечивается без применения химических бактерицидов. Система оснащена новым коллектором с дополнительным уровнем безопасности.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Cистема для глубокой очистки воды от химических примесей, бактерий, ржавчины и других растворенных и механических загрязнений. Абсолютная антибактериальная защита обеспечивается без применения химических бактерицидов. Система оснащена новым коллектором с дополнительным уровнем безопасности.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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