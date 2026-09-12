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Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503

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Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 1
Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 2
Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 3
Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 4
Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 5
Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 6
Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 7
Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 8
Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 9
Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 10
Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 11
Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 12
Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 13
Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 14
Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 15
Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 16
Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водоочиститель
  • Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 1
  • Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 2
  • Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 3
  • Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 4
  • Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 5
  • Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 6
  • Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 7
  • Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 8
  • Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 9
  • Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 10
  • Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 11
  • Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 12
  • Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 13
  • Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 14
  • Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 15
  • Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 16
  • Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666467
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Характеристики

Бренд
Аквафор
Тип товара
Водоочиститель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
3

Описание товара Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503

Cистема для глубокой очистки воды от химических примесей, бактерий, ржавчины и других растворенных и механических загрязнений. Абсолютная антибактериальная защита обеспечивается без применения химических бактерицидов. Система оснащена новым коллектором с дополнительным уровнем безопасности.

Отзывы о товаре Водоочиститель Аквафор Кристалл ECO Pro белый 212503




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Характеристики
Бренд
Аквафор
Тип товара
Водоочиститель
Страна производитель
Китай
Описание
Cистема для глубокой очистки воды от химических примесей, бактерий, ржавчины и других растворенных и механических загрязнений. Абсолютная антибактериальная защита обеспечивается без применения химических бактерицидов. Система оснащена новым коллектором с дополнительным уровнем безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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