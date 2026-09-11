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Излив для ванны Lemark (LM4981CW) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Излив для ванны Lemark (LM4981CW)

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Излив для ванны Lemark (LM4981CW)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Изделия для встраиваемой системы
Цвет
белый, хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-88%
1 470 руб.  11 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551606
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Изделия для встраиваемой системы
Страна производства
Чехия
Цвет
белый, хром
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х8х6
Вес, г.
810

Описание товара Излив для ванны Lemark (LM4981CW)

Излив разработан с учетом последних технологий и стандартов качества, что гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации. Он изготовлен из высококачественных материалов, устойчивых к коррозии и механическим повреждениям. Это обеспечивает не только привлекательный внешний вид, но и высокую степень защиты от износа. Лемарк всегда стремится к совершенству, и этот излив не стал исключением. Его продуманный дизайн и функциональные характеристики делают его отличным выбором для тех, кто хочет создать комфортную атмосферу в ванной комнате. С этим изливом вы сможете наслаждаться каждым моментом, проведенным в ванной, будь то расслабляющая горячая ванна после долгого дня или быстрая утренняя процедура. Выбирая излив для ванны Lemark, вы выбираете качество, надежность и стиль. Этот продукт станет надежным помощником в ваших водных процедурах и добавит изысканности вашему интерьеру. Не упустите возможность сделать вашу ванную комнату более функциональной и эстетичной с помощью этого излива.

Отзывы о товаре Излив для ванны Lemark (LM4981CW)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Изделия для встраиваемой системы
Страна производства
Чехия
Цвет
белый, хром
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Описание
Излив разработан с учетом последних технологий и стандартов качества, что гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации. Он изготовлен из высококачественных материалов, устойчивых к коррозии и механическим повреждениям. Это обеспечивает не только привлекательный внешний вид, но и высокую степень защиты от износа. Лемарк всегда стремится к совершенству, и этот излив не стал исключением. Его продуманный дизайн и функциональные характеристики делают его отличным выбором для тех, кто хочет создать комфортную атмосферу в ванной комнате. С этим изливом вы сможете наслаждаться каждым моментом, проведенным в ванной, будь то расслабляющая горячая ванна после долгого дня или быстрая утренняя процедура. Выбирая излив для ванны Lemark, вы выбираете качество, надежность и стиль. Этот продукт станет надежным помощником в ваших водных процедурах и добавит изысканности вашему интерьеру. Не упустите возможность сделать вашу ванную комнату более функциональной и эстетичной с помощью этого излива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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