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Уцененный товар SSD Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) уцененный купить в Санкт-Петербурге
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Уцененный товар Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) уцененный, 546088

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Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) уцененный - фото 1
Уценка
Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) уцененный - фото 2
Уценка
Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) уцененный - фото 3
Уценка
Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) уцененный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Причина уценки
витринный образец. Внешний вид: вскрыта упаковка, следы установки. Спецификация: Форм-фактор&nbsp;&nbsp; &nbsp;2.5&quot; Емкость&nbsp;&nbsp; &nbsp;960 ГБ Скорость чтения/записи&nbsp;&nbsp; &nbsp;520 МБ/с / 450 МБ/с Интерфейсы&nbsp;&nbsp; &nbsp;SATA 6Gb/s Разъем&nbsp;&nbsp; &nbsp;SATA Тип флэш-памяти&nbsp;&nbsp; &nbsp;QLC 3D NAND Время наработки на отказ&nbsp;&nbsp; &nbsp;1500000 ч Рекомендован&nbsp;&nbsp; &nbsp;для ноутбука и настольного компьютера, игровой ШхДхВ&nbsp;&nbsp; &nbsp;69.85х100.45х7 мм, вес: 48 г Комплектация: накопитель, упаковка.
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
65
Скорость записи, Мб/с
56
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
  • Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) уцененный - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) уцененный - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) уцененный - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) уцененный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 441 руб. 
Начислим 376 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 546088
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) уцененный
16 441 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Причина уценки
витринный образец. Внешний вид: вскрыта упаковка, следы установки. Спецификация: Форм-фактор&nbsp;&nbsp; &nbsp;2.5&quot; Емкость&nbsp;&nbsp; &nbsp;960 ГБ Скорость чтения/записи&nbsp;&nbsp; &nbsp;520 МБ/с / 450 МБ/с Интерфейсы&nbsp;&nbsp; &nbsp;SATA 6Gb/s Разъем&nbsp;&nbsp; &nbsp;SATA Тип флэш-памяти&nbsp;&nbsp; &nbsp;QLC 3D NAND Время наработки на отказ&nbsp;&nbsp; &nbsp;1500000 ч Рекомендован&nbsp;&nbsp; &nbsp;для ноутбука и настольного компьютера, игровой ШхДхВ&nbsp;&nbsp; &nbsp;69.85х100.45х7 мм, вес: 48 г Комплектация: накопитель, упаковка.
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
65
Скорость записи, Мб/с
56
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
58

Описание товара Уцененный товар Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) уцененный

Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R)
Причина уценки: витринный образец.
Внешний вид: вскрыта упаковка, следы установки.
Спецификация:

  • Форм-фактор    2.5"
  • Емкость    960 ГБ
  • Скорость чтения/записи    520 МБ/с / 450 МБ/с
  • Интерфейсы    SATA 6Gb/s
  • Разъем    SATA
  • Тип флэш-памяти    QLC 3D NAND
  • Время наработки на отказ    1500000 ч
  • Рекомендован    для ноутбука и настольного компьютера, игровой
  • ШхДхВ    69.85х100.45х7 мм, вес: 48 г
Комплектация: накопитель, упаковка.



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Отзывы о товаре Уцененный товар Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) уцененный




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Причина уценки
витринный образец. Внешний вид: вскрыта упаковка, следы установки. Спецификация: Форм-фактор&nbsp;&nbsp; &nbsp;2.5&quot; Емкость&nbsp;&nbsp; &nbsp;960 ГБ Скорость чтения/записи&nbsp;&nbsp; &nbsp;520 МБ/с / 450 МБ/с Интерфейсы&nbsp;&nbsp; &nbsp;SATA 6Gb/s Разъем&nbsp;&nbsp; &nbsp;SATA Тип флэш-памяти&nbsp;&nbsp; &nbsp;QLC 3D NAND Время наработки на отказ&nbsp;&nbsp; &nbsp;1500000 ч Рекомендован&nbsp;&nbsp; &nbsp;для ноутбука и настольного компьютера, игровой ШхДхВ&nbsp;&nbsp; &nbsp;69.85х100.45х7 мм, вес: 48 г Комплектация: накопитель, упаковка.
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
65
Скорость записи, Мб/с
56
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R)
Причина уценки: витринный образец.
Внешний вид: вскрыта упаковка, следы установки.
Спецификация:
  • Форм-фактор    2.5"
  • Емкость    960 ГБ
  • Скорость чтения/записи    520 МБ/с / 450 МБ/с
  • Интерфейсы    SATA 6Gb/s
  • Разъем    SATA
  • Тип флэш-памяти    QLC 3D NAND
  • Время наработки на отказ    1500000 ч
  • Рекомендован    для ноутбука и настольного компьютера, игровой
  • ШхДхВ    69.85х100.45х7 мм, вес: 48 г
Комплектация: накопитель, упаковка.


Теги товара: 2.5", 2.5", QLC, 2.5", SATA, 2.5", SATA, SATA, 2.5", SATA, 2.5", 200 ТБ, QLC, 2.5", SATA, 2.5", SATA, 2.5", SATA, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) уцененный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 16441 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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