Уцененный товар Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) уцененный, 546088
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Причина уценки
витринный образец. Внешний вид: вскрыта упаковка, следы установки. Спецификация: Форм-фактор 2.5" Емкость 960 ГБ Скорость чтения/записи 520 МБ/с / 450 МБ/с Интерфейсы SATA 6Gb/s Разъем SATA Тип флэш-памяти QLC 3D NAND Время наработки на отказ 1500000 ч Рекомендован для ноутбука и настольного компьютера, игровой ШхДхВ 69.85х100.45х7 мм, вес: 48 г Комплектация: накопитель, упаковка.
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
65
Скорость записи, Мб/с
56
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 441 руб.
В наличии
Код товара: 546088
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
16 441 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Причина уценки
витринный образец. Внешний вид: вскрыта упаковка, следы установки. Спецификация: Форм-фактор 2.5" Емкость 960 ГБ Скорость чтения/записи 520 МБ/с / 450 МБ/с Интерфейсы SATA 6Gb/s Разъем SATA Тип флэш-памяти QLC 3D NAND Время наработки на отказ 1500000 ч Рекомендован для ноутбука и настольного компьютера, игровой ШхДхВ 69.85х100.45х7 мм, вес: 48 г Комплектация: накопитель, упаковка.
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
65
Скорость записи, Мб/с
56
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
58
Описание товара Уцененный товар Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) уцененный
Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R)
Причина уценки: витринный образец.
Внешний вид: вскрыта упаковка, следы установки.
Спецификация:
- Форм-фактор 2.5"
- Емкость 960 ГБ
- Скорость чтения/записи 520 МБ/с / 450 МБ/с
- Интерфейсы SATA 6Gb/s
- Разъем SATA
- Тип флэш-памяти QLC 3D NAND
- Время наработки на отказ 1500000 ч
- Рекомендован для ноутбука и настольного компьютера, игровой
- ШхДхВ 69.85х100.45х7 мм, вес: 48 г
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 720 руб.3930 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS)
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитНакопитель SSD Western Digital Blue SA510 1Tb (WDS100T3B0A)
-
В наличииЦена 15 880 руб.3970 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB (AP1TBAS2280Q4U-1)
-
В наличииЦена 15 930 руб.3983 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 512Gb (ASX8200PNP-512GT-C)
-
В наличииЦена 15 950 руб.3988 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 512Gb (SKC600/512G)
-
В наличииЦена 15 970 руб.3993 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 1.0Tb NV5000-N M.2 (NT01NV5000N-1T0-E4X)
-
В наличииЦена 16 130 руб.4033 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 1Tb (SLEG-900P-1TCS)
-
В наличииЦена 16 250 руб.4063 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 1TB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L1TBM28H...
-
В наличииЦена 16 400 руб.4100 руб. в СплитНакопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X)
-
В наличииЦена 16 460 руб.4115 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 1024GB (AGAMMIXS70B-1T-CS...
-
В наличииЦена 16 460 руб.4115 руб. в СплитНакопитель SSD Gigabyte 1000Gb 4000E (G440E1TB)
-
В наличииЦена 16 470 руб.4118 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston KC600 512Gb (SKC600MS/512G)
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Причина уценки
витринный образец. Внешний вид: вскрыта упаковка, следы установки. Спецификация: Форм-фактор 2.5" Емкость 960 ГБ Скорость чтения/записи 520 МБ/с / 450 МБ/с Интерфейсы SATA 6Gb/s Разъем SATA Тип флэш-памяти QLC 3D NAND Время наработки на отказ 1500000 ч Рекомендован для ноутбука и настольного компьютера, игровой ШхДхВ 69.85х100.45х7 мм, вес: 48 г Комплектация: накопитель, упаковка.
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
65
Скорость записи, Мб/с
56
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R)
Причина уценки: витринный образец.
Внешний вид: вскрыта упаковка, следы установки.
Спецификация:
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Причина уценки: витринный образец.
Внешний вид: вскрыта упаковка, следы установки.
Спецификация:
- Форм-фактор 2.5"
- Емкость 960 ГБ
- Скорость чтения/записи 520 МБ/с / 450 МБ/с
- Интерфейсы SATA 6Gb/s
- Разъем SATA
- Тип флэш-памяти QLC 3D NAND
- Время наработки на отказ 1500000 ч
- Рекомендован для ноутбука и настольного компьютера, игровой
- ШхДхВ 69.85х100.45х7 мм, вес: 48 г
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Уцененный товар Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) уцененный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 16441 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) уцененный