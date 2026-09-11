Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209(B) 2.8-12мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209(B) 2.8-12мм
Уличная модель HiWatch DS-T209(B) – это 2 Мп купольная камера с поддержкой популярных форматов высокой четкости AHD, HD-TVI, CVI, позволяющих транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до FullHD на расстояние до 500 м. Бороться с шумами помогает цифровое шумоподавление DNR, компенсация фоновой засветки (BLC) уравновешивает излишки освещения, мешающие восприятию изображения. Для осуществления видеонаблюдения при недостаточной освещенности или в полной темноте на «борту» присутствует EXIR-подсветка с функцией Smart – автоматическим регулированием интенсивности свечения диодов в зависимости от расстояния до объекта. При использовании соответствующего регистратора не потребуются дополнительные блоки питания и прокладка питающих проводов. Модель HiWatch DS-T209(B) предназначена для апгрейда систем видеонаблюдения с разрешением камер 960H и ниже до двухмегапиксельного уровня или развертывания новых комплексов CCTV при ограниченном бюджете.
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