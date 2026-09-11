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Блок питания Hikvision ADS-12FG-12N 12012EPG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Hikvision ADS-12FG-12N 12012EPG

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Блок питания Hikvision ADS-12FG-12N 12012EPG - фото 1
Блок питания Hikvision ADS-12FG-12N 12012EPG - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Hikvision ADS-12FG-12N 12012EPG - фото 1
  • Блок питания Hikvision ADS-12FG-12N 12012EPG - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
580 руб.  1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 542359
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, г.
800

Описание товара Блок питания Hikvision ADS-12FG-12N 12012EPG

Компактный источник питания. Блок питания позволяет обеспечить бесперебойную работу оборудованию.

Отзывы о товаре Блок питания Hikvision ADS-12FG-12N 12012EPG




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Блок питания
Описание
Компактный источник питания. Блок питания позволяет обеспечить бесперебойную работу оборудованию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Hikvision ADS-12FG-12N 12012EPG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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