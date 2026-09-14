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Кабель Falcon Eye BNC-BNC для видеонаблюдения (с питанием) L=18m (комбинированный BNC+DC–BNC+DC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Falcon Eye BNC-BNC для видеонаблюдения (с питанием) L=18m (комбинированный BNC+DC–BNC+DC)

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Кабель Falcon Eye BNC-BNC для видеонаблюдения (с питанием) L=18m (комбинированный BNC+DC–BNC+DC) - фото 1
Кабель Falcon Eye BNC-BNC для видеонаблюдения (с питанием) L=18m (комбинированный BNC+DC–BNC+DC) - фото 2
Кабель Falcon Eye BNC-BNC для видеонаблюдения (с питанием) L=18m (комбинированный BNC+DC–BNC+DC) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Falcon Eye BNC-BNC для видеонаблюдения (с питанием) L=18m (комбинированный BNC+DC–BNC+DC) - фото 1
  • Кабель Falcon Eye BNC-BNC для видеонаблюдения (с питанием) L=18m (комбинированный BNC+DC–BNC+DC) - фото 2
  • Кабель Falcon Eye BNC-BNC для видеонаблюдения (с питанием) L=18m (комбинированный BNC+DC–BNC+DC) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731643
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Кабель
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Для помещений
Комплектация
кабель
Габариты
18
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600

Описание товара Кабель Falcon Eye BNC-BNC для видеонаблюдения (с питанием) L=18m (комбинированный BNC+DC–BNC+DC)

Кабель длиной 18 метров для подключения камеры видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Кабель Falcon Eye BNC-BNC для видеонаблюдения (с питанием) L=18m (комбинированный BNC+DC–BNC+DC)




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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Кабель
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Для помещений
Комплектация
кабель
Габариты
18
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель длиной 18 метров для подключения камеры видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Falcon Eye BNC-BNC для видеонаблюдения (с питанием) L=18m (комбинированный BNC+DC–BNC+DC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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