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Мышь Acer OMR170 черный (ZL.MCEEE.00N) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMR170 черный (ZL.MCEEE.00N)

18 Отзывы
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Мышь Acer OMR170 черный (ZL.MCEEE.00N) - фото 1
Мышь Acer OMR170 черный (ZL.MCEEE.00N) - фото 2
Мышь Acer OMR170 черный (ZL.MCEEE.00N) - фото 3
Мышь Acer OMR170 черный (ZL.MCEEE.00N) - фото 4
Мышь Acer OMR170 черный (ZL.MCEEE.00N) - фото 5
Мышь Acer OMR170 черный (ZL.MCEEE.00N) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь Acer OMR170 черный (ZL.MCEEE.00N) - фото 1
  • Мышь Acer OMR170 черный (ZL.MCEEE.00N) - фото 2
  • Мышь Acer OMR170 черный (ZL.MCEEE.00N) - фото 3
  • Мышь Acer OMR170 черный (ZL.MCEEE.00N) - фото 4
  • Мышь Acer OMR170 черный (ZL.MCEEE.00N) - фото 5
  • Мышь Acer OMR170 черный (ZL.MCEEE.00N) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541426
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
74х44х116
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х11
Вес, г.
120

Описание товара Мышь Acer OMR170 черный (ZL.MCEEE.00N)

Беспроводная мышь с подключением по Bluetooth, оснащена 6 кнопками и колесом прокрутки. Ассиметричный дизайн. Идеально подойдет для вашего компьютера.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR170 черный (ZL.MCEEE.00N)

Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, все понравилось. В комплектации мышь, мануал и батарейка. Для тех кто пишет что не где не написано как пользоваться мышкой есть мануал спрятаный между двумя картонками как на фото.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Яна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! А дальше будет видно, как проявит себя в работе!
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Анна В.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась, удобная в руке.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь супер во всех отношениях! Уже вторая куплена! Предыдущая отпахала 2,5 года ежедневной работы в офисе. Кнопки работают без нареканий - возникла проблема с колесиком, перестало работать. При разборке (открутить 2 шурупчика) выяснилось, что случилась Механическая поломка кончика штока. Был подклеен и мышь перебралась на скамейку запасных
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Простая, стабильная мышь для работы. Соединение держит, не отваливается.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Egor P.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь с полкой для большого пальца. Хотя недавно увидил геймерскую мышу кисть развернута в более здоровое положение на 45°
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Отличный мышь. Это уже вторая такая
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не было юсб коннектора в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь. С macbook по блютус работает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает и удобная. комп и смартфон сразу подключились без проблем
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Бралась для ноутбука, не хватает USB портов поэтому нужна была Bluetooth мышь. Приработе по Bluetooth иногда после небольшого простоя 0-20 сек., дергается. Старая мышь Acer OMR140, на фото слева, более удобная и тише, но нет Bluetooth.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Илья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
думал она по блютус соединяется с ноутом, но нет. адаптер в отсеке для батарейки
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Беру вторую мышь. Первая работает уже пол года. Достойная мышь, хорошо лежит в руке.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2024
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Беру вторую, на работу. Удобно что одной мышью можно компом рулить по свистку, а смартфоном по блютуз, переключая режимы кнопкой на мыши! В моей руке сидит удобно, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2024
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка в срок, товар соответствует описанию. Подключилась без проблем, работает.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2024
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная рабочая беспроводная мышь. Для работы с ноутбуком. Для игр - не берите, нужна только проводная.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брал мышь как походный вариант, в итоге пользуюсь ей как основной вместо лоджитека.
22.11.2022
Андрей

Достоинства:
Очень хорошая мышка: легкая -74 грамма, удобный выступ для пальца - так и хочется его гладить, 6 кнопок, но программировать их еще не пробовал. Есть и радиоканал, и BlueTooth.Красивая и функциональная сигнализация, сообщающая и о переключении между радиоканалом и BlueTooth и о выбранном разрешении ( кстати, оно варьируется от 800 dpi до 1600). Кнопки очень легко нажимаются. Питание - от одной батарейки типаAA. Выгодно отличается от моей прежней мышки ACER OMR050 в удобстве пользования, хотя та немого меньше по размерам. Ну и, конечно, невысокая цена. Кстати, при написании этого отзыва пользовался этой новой мышкой.

Недостатки:
Их просто нет.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
74х44х116
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышь с подключением по Bluetooth, оснащена 6 кнопками и колесом прокрутки. Ассиметричный дизайн. Идеально подойдет для вашего компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, все понравилось. В комплектации мышь, мануал и батарейка. Для тех кто пишет что не где не написано как пользоваться мышкой есть мануал спрятаный между двумя картонками как на фото.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Яна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! А дальше будет видно, как проявит себя в работе!
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Анна В.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась, удобная в руке.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь супер во всех отношениях! Уже вторая куплена! Предыдущая отпахала 2,5 года ежедневной работы в офисе. Кнопки работают без нареканий - возникла проблема с колесиком, перестало работать. При разборке (открутить 2 шурупчика) выяснилось, что случилась Механическая поломка кончика штока. Был подклеен и мышь перебралась на скамейку запасных
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Простая, стабильная мышь для работы. Соединение держит, не отваливается.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Egor P.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь с полкой для большого пальца. Хотя недавно увидил геймерскую мышу кисть развернута в более здоровое положение на 45°
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Отличный мышь. Это уже вторая такая
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не было юсб коннектора в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь. С macbook по блютус работает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает и удобная. комп и смартфон сразу подключились без проблем
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Бралась для ноутбука, не хватает USB портов поэтому нужна была Bluetooth мышь. Приработе по Bluetooth иногда после небольшого простоя 0-20 сек., дергается. Старая мышь Acer OMR140, на фото слева, более удобная и тише, но нет Bluetooth.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Илья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
думал она по блютус соединяется с ноутом, но нет. адаптер в отсеке для батарейки
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Беру вторую мышь. Первая работает уже пол года. Достойная мышь, хорошо лежит в руке.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2024
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Беру вторую, на работу. Удобно что одной мышью можно компом рулить по свистку, а смартфоном по блютуз, переключая режимы кнопкой на мыши! В моей руке сидит удобно, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2024
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка в срок, товар соответствует описанию. Подключилась без проблем, работает.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2024
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная рабочая беспроводная мышь. Для работы с ноутбуком. Для игр - не берите, нужна только проводная.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брал мышь как походный вариант, в итоге пользуюсь ей как основной вместо лоджитека.
22.11.2022
Андрей

Достоинства:
Очень хорошая мышка: легкая -74 грамма, удобный выступ для пальца - так и хочется его гладить, 6 кнопок, но программировать их еще не пробовал. Есть и радиоканал, и BlueTooth.Красивая и функциональная сигнализация, сообщающая и о переключении между радиоканалом и BlueTooth и о выбранном разрешении ( кстати, оно варьируется от 800 dpi до 1600). Кнопки очень легко нажимаются. Питание - от одной батарейки типаAA. Выгодно отличается от моей прежней мышки ACER OMR050 в удобстве пользования, хотя та немого меньше по размерам. Ну и, конечно, невысокая цена. Кстати, при написании этого отзыва пользовался этой новой мышкой.

Недостатки:
Их просто нет.


Мышь Acer OMR170 черный (ZL.MCEEE.00N) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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