Мышь Acer OMR170 черный (ZL.MCEEE.00N)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541426
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
74х44х116
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х11
Вес, г.
120
Описание товара Мышь Acer OMR170 черный (ZL.MCEEE.00N)
Беспроводная мышь с подключением по Bluetooth, оснащена 6 кнопками и колесом прокрутки. Ассиметричный дизайн. Идеально подойдет для вашего компьютера.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
74х44х116
Страна производитель
Китай
Беспроводная мышь с подключением по Bluetooth, оснащена 6 кнопками и колесом прокрутки. Ассиметричный дизайн. Идеально подойдет для вашего компьютера.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, все понравилось. В комплектации мышь, мануал и батарейка. Для тех кто пишет что не где не написано как пользоваться мышкой есть мануал спрятаный между двумя картонками как на фото.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично! А дальше будет видно, как проявит себя в работе!
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась, удобная в руке.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь супер во всех отношениях! Уже вторая куплена! Предыдущая отпахала 2,5 года ежедневной работы в офисе. Кнопки работают без нареканий - возникла проблема с колесиком, перестало работать. При разборке (открутить 2 шурупчика) выяснилось, что случилась Механическая поломка кончика штока. Был подклеен и мышь перебралась на скамейку запасных
Достоинства:
Комментарий:
Простая, стабильная мышь для работы. Соединение держит, не отваливается.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь с полкой для большого пальца. Хотя недавно увидил геймерскую мышу кисть развернута в более здоровое положение на 45°
Достоинства:
Комментарий:
Отличный мышь. Это уже вторая такая
Достоинства:
Комментарий:
Не было юсб коннектора в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь. С macbook по блютус работает без проблем
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает и удобная. комп и смартфон сразу подключились без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Бралась для ноутбука, не хватает USB портов поэтому нужна была Bluetooth мышь. Приработе по Bluetooth иногда после небольшого простоя 0-20 сек., дергается. Старая мышь Acer OMR140, на фото слева, более удобная и тише, но нет Bluetooth.
Достоинства:
Комментарий:
думал она по блютус соединяется с ноутом, но нет. адаптер в отсеке для батарейки
Достоинства:
Комментарий:
Беру вторую мышь. Первая работает уже пол года. Достойная мышь, хорошо лежит в руке.
Достоинства:
Комментарий:
Беру вторую, на работу. Удобно что одной мышью можно компом рулить по свистку, а смартфоном по блютуз, переключая режимы кнопкой на мыши! В моей руке сидит удобно, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Доставка в срок, товар соответствует описанию. Подключилась без проблем, работает.
Достоинства:
Комментарий:
нормальная рабочая беспроводная мышь. Для работы с ноутбуком. Для игр - не берите, нужна только проводная.
Достоинства:
Комментарий:
Брал мышь как походный вариант, в итоге пользуюсь ей как основной вместо лоджитека.
Достоинства:
Очень хорошая мышка: легкая -74 грамма, удобный выступ для пальца - так и хочется его гладить, 6 кнопок, но программировать их еще не пробовал. Есть и радиоканал, и BlueTooth.Красивая и функциональная сигнализация, сообщающая и о переключении между радиоканалом и BlueTooth и о выбранном разрешении ( кстати, оно варьируется от 800 dpi до 1600). Кнопки очень легко нажимаются. Питание - от одной батарейки типаAA. Выгодно отличается от моей прежней мышки ACER OMR050 в удобстве пользования, хотя та немого меньше по размерам. Ну и, конечно, невысокая цена. Кстати, при написании этого отзыва пользовался этой новой мышкой.
Недостатки:
Их просто нет.
Мышь Acer OMR170 черный (ZL.MCEEE.00N) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Acer OMR170 черный (ZL.MCEEE.00N)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, все понравилось. В комплектации мышь, мануал и батарейка. Для тех кто пишет что не где не написано как пользоваться мышкой есть мануал спрятаный между двумя картонками как на фото.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично! А дальше будет видно, как проявит себя в работе!
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась, удобная в руке.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь супер во всех отношениях! Уже вторая куплена! Предыдущая отпахала 2,5 года ежедневной работы в офисе. Кнопки работают без нареканий - возникла проблема с колесиком, перестало работать. При разборке (открутить 2 шурупчика) выяснилось, что случилась Механическая поломка кончика штока. Был подклеен и мышь перебралась на скамейку запасных
Достоинства:
Комментарий:
Простая, стабильная мышь для работы. Соединение держит, не отваливается.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь с полкой для большого пальца. Хотя недавно увидил геймерскую мышу кисть развернута в более здоровое положение на 45°
Достоинства:
Комментарий:
Отличный мышь. Это уже вторая такая
Достоинства:
Комментарий:
Не было юсб коннектора в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь. С macbook по блютус работает без проблем
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает и удобная. комп и смартфон сразу подключились без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Бралась для ноутбука, не хватает USB портов поэтому нужна была Bluetooth мышь. Приработе по Bluetooth иногда после небольшого простоя 0-20 сек., дергается. Старая мышь Acer OMR140, на фото слева, более удобная и тише, но нет Bluetooth.
Достоинства:
Комментарий:
думал она по блютус соединяется с ноутом, но нет. адаптер в отсеке для батарейки
Достоинства:
Комментарий:
Беру вторую мышь. Первая работает уже пол года. Достойная мышь, хорошо лежит в руке.
Достоинства:
Комментарий:
Беру вторую, на работу. Удобно что одной мышью можно компом рулить по свистку, а смартфоном по блютуз, переключая режимы кнопкой на мыши! В моей руке сидит удобно, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Доставка в срок, товар соответствует описанию. Подключилась без проблем, работает.
Достоинства:
Комментарий:
нормальная рабочая беспроводная мышь. Для работы с ноутбуком. Для игр - не берите, нужна только проводная.
Достоинства:
Комментарий:
Брал мышь как походный вариант, в итоге пользуюсь ей как основной вместо лоджитека.
Достоинства:
Очень хорошая мышка: легкая -74 грамма, удобный выступ для пальца - так и хочется его гладить, 6 кнопок, но программировать их еще не пробовал. Есть и радиоканал, и BlueTooth.Красивая и функциональная сигнализация, сообщающая и о переключении между радиоканалом и BlueTooth и о выбранном разрешении ( кстати, оно варьируется от 800 dpi до 1600). Кнопки очень легко нажимаются. Питание - от одной батарейки типаAA. Выгодно отличается от моей прежней мышки ACER OMR050 в удобстве пользования, хотя та немого меньше по размерам. Ну и, конечно, невысокая цена. Кстати, при написании этого отзыва пользовался этой новой мышкой.
Недостатки:
Их просто нет.