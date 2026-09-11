Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm
Обновленная купольная 1080p видеокамера HiWatch DS-T201(B) с поддержкой популярных форматов высокой четкости AHD, HD-TVI, CVI, позволяющий передавать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до 2 Мп на расстояние до 500 м. Для осуществления видеоконтроля при недостаточной освещенности и в полной темноте модель снабжена встроенной ИК-подсветкой с функцией Smart, автоматически корректирующей яркость диодов в зависимости от удаленности объекта. Для борьбы с шумами на «борту» присутствует цифровое шумоподавление DNR. Расширенный диапазон рабочих температур от -20° до +45°C дает возможность устанавливать камеру в любых типах помещений, в том числе неотапливаемых. HiWatch DS-T201 является превосходным выбором для апгрейда устаревших систем аналогового видеонаблюдения или развертывания новых комплексов CCTV, с требованиями к разрешению и ограниченным бюджетом.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитВидеокамера IP Tenda CP3
-
В наличииЦена 1 490 руб.373 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-H322N 9DA-4 компактная поворотная домашняя...
-
В наличииЦена 1 630 руб.408 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-H322A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm компактная пово...
-
В наличииЦена 1 650 руб.413 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-H332A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm компактная пово...
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитУмная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200
-
В наличииЦена 2 070 руб.518 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-H342A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm компактная пово...
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-H342N 9DA-4 компактная поворотная домашняя...
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитВидеокамера IP TP-Link Tapo C100
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитВидеокамера IP Tenda CP7
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитВидеокамера IP Falcon Eye Spaik 2 3.6мм белый
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C34QN 2ENA-28 цилиндрическая, 4Мп, 2560x14...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C320N 1CNB-28 2.8-2.8мм ц...
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm