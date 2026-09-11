Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5
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Характеристики
Описание товара Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5
Levenhuk LabZZ NV5 – детский бинокль ночного видения, с помощью которого можно изучать мир на увеличении даже в темное время суток. Прибор отлично проявит себя во многодневном туристическом походе или на семейной прогулке по вечернему городу во время отпуска. Отсутствие освещения – не проблема: бинокль оснащен выдвижным фонарем, который поможет разглядеть много интересного. Под фонарем располагается цветная линза, благодаря которой наблюдаемая картинка окрашивается в зеленоватый цвет, как в настоящих «взрослых» приборах ночного видения. Рассматривать интересующие объекты можно на увеличении в 4 раза. Управлять функциями бинокля ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 очень просто – за это отвечают клавиши, которые расположены в окулярной части и удобно ложатся под пальцы. С помощью правой клавиши можно выдвинуть фонарь, с помощью левой – включить. Фонарь работает от обычных батареек. Окуляры бинокля оснащены удобными резиновыми наглазниками, фокусировка – центральная.
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