Тепловентилятор Engy РТС-320 черный
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Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб.
В наличии
Код товара: 531842
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 320 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.3
Описание товара Тепловентилятор Engy РТС-320 черный
Тепловентилятор Engy РТС-320 черный 007536 обладает прочным пластиковым корпусом. Прибор оснащен защитой от перегрева. Обогреватель обладает режимом обдува без нагрева.
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Тепловентилятор Engy РТС-320 черный 007536 обладает прочным пластиковым корпусом. Прибор оснащен защитой от перегрева. Обогреватель обладает режимом обдува без нагрева.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
Тепловентилятор Engy РТС-320 черный - этот товар вы можете купить по цене 2320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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