Top.Mail.Ru
Тепловентилятор Engy РТС-320 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тепловентилятор Engy РТС-320 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тепловентилятор Engy РТС-320 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 531842
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тепловентилятор Engy РТС-320 черный
2 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.3

Описание товара Тепловентилятор Engy РТС-320 черный

Тепловентилятор Engy РТС-320 черный 007536 обладает прочным пластиковым корпусом. Прибор оснащен защитой от перегрева. Обогреватель обладает режимом обдува без нагрева.

Отзывы о товаре Тепловентилятор Engy РТС-320 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор Engy РТС-320 черный 007536 обладает прочным пластиковым корпусом. Прибор оснащен защитой от перегрева. Обогреватель обладает режимом обдува без нагрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор Engy РТС-320 черный - этот товар вы можете купить по цене 2320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...