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SSD Накопитель SSD Samsung SATA2.5" 1.92TB MZ7L31T9HBNA-00A07 купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung SATA2.5" 1.92TB MZ7L31T9HBNA-00A07

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Накопитель SSD Samsung SATA2.5&quot; 1.92TB MZ7L31T9HBNA-00A07 - фото 1
Накопитель SSD Samsung SATA2.5&quot; 1.92TB MZ7L31T9HBNA-00A07 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
10512
Энергопотребление
3
  • Накопитель SSD Samsung SATA2.5&quot; 1.92TB MZ7L31T9HBNA-00A07 - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung SATA2.5&quot; 1.92TB MZ7L31T9HBNA-00A07 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
171 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 520828
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 10000 до 50000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
10512
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
80

Описание товара Накопитель SSD Samsung SATA2.5" 1.92TB MZ7L31T9HBNA-00A07

Серверный SSD накопитель Samsung вмещает около 1920 ГБ информации. Структура памяти 3D NAND гарантирует увеличенный ресурс перезаписи для использования устройства в качестве облачного хранилища. Накопитель считывает данные со скоростью до 560 Мбайт/сек, а записывает информацию при 530 Мбайт/сек.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung SATA2.5" 1.92TB MZ7L31T9HBNA-00A07




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 10000 до 50000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
10512
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
3
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный SSD накопитель Samsung вмещает около 1920 ГБ информации. Структура памяти 3D NAND гарантирует увеличенный ресурс перезаписи для использования устройства в качестве облачного хранилища. Накопитель считывает данные со скоростью до 560 Мбайт/сек, а записывает информацию при 530 Мбайт/сек.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung SATA2.5" 1.92TB MZ7L31T9HBNA-00A07 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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