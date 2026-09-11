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Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный

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Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 1
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 2
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 3
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 4
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 5
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 6
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 7
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 8
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 9
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 10
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 11
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 12
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 13
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 14
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 15
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 16
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 17
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 18
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 19
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 20
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 21
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 22
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 1
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 2
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 3
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 4
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 5
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 6
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 7
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 8
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 9
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 10
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 11
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 12
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 13
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 14
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 15
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 16
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 17
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 18
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 19
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 20
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 21
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 22
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518332
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Хлебопечи
Материал корпуса
металл, пластик
Страна производства
Республика Корея
Таймер
да
Мощность
650 Вт
Максимальный вес выпечки
900
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
Да
Программы
13 шт.
Форма выпечки
буханка
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
есть
Запас памяти при сбое электропитания
10 мин.
Габариты
34x29x22 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х36х28
Вес, кг.
5.5

Описание товара Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный

Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G позволяет готовить хлеб и другую домашнюю выпечку. Она выполнена в надежном металлическом корпусе и оснащена 13 автоматическими программами. Хлебопечь позволяет регулировать цвет корочки, поддерживать тепло по завершению приготовления и программировать время запуска с помощью таймера отложенного старта до 13 часов. Максимально допустимый вес выпечки составляет 900 г. Диспенсер предусматривает добавление различных ингредиентов в процессе замешивания теста. Панель управления с дисплеем гарантирует легкую настройку различных параметров. В комплекте с Hyundai HYBM-M0313G поставляются лопасть для замешивания, мерный стакан и мерная ложка.

Отзывы о товаре Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Хлебопечи
Материал корпуса
металл, пластик
Страна производства
Республика Корея
Таймер
да
Мощность
650 Вт
Максимальный вес выпечки
900
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
Да
Программы
13 шт.
Форма выпечки
буханка
Регулировка веса выпечки
Да
Развернуть
Безглютеновая выпечка
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
есть
Запас памяти при сбое электропитания
10 мин.
Габариты
34x29x22 см
Страна производитель
Китай
Описание
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G позволяет готовить хлеб и другую домашнюю выпечку. Она выполнена в надежном металлическом корпусе и оснащена 13 автоматическими программами. Хлебопечь позволяет регулировать цвет корочки, поддерживать тепло по завершению приготовления и программировать время запуска с помощью таймера отложенного старта до 13 часов. Максимально допустимый вес выпечки составляет 900 г. Диспенсер предусматривает добавление различных ингредиентов в процессе замешивания теста. Панель управления с дисплеем гарантирует легкую настройку различных параметров. В комплекте с Hyundai HYBM-M0313G поставляются лопасть для замешивания, мерный стакан и мерная ложка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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