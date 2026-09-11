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Фен-щетка Supra PHS-2024R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен-щетка Supra PHS-2024R

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Фен-щетка Supra PHS-2024R - фото 1
Фен-щетка Supra PHS-2024R - фото 2
Фен-щетка Supra PHS-2024R - фото 3
Фен-щетка Supra PHS-2024R - фото 4
Фен-щетка Supra PHS-2024R - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фен-щетки
  • Фен-щетка Supra PHS-2024R - фото 1
  • Фен-щетка Supra PHS-2024R - фото 2
  • Фен-щетка Supra PHS-2024R - фото 3
  • Фен-щетка Supra PHS-2024R - фото 4
  • Фен-щетка Supra PHS-2024R - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%
1 110 руб.  2 932 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 516069
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Фен-щетки
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
500

Описание товара Фен-щетка Supra PHS-2024R

Прибор позволяет сделать стильную прическу, не прибегая к услугам парикмахера. Современные технологии и качественные материалы обеспечивают простоту использования аппарата и гарантируют потрясающий результат.

Отзывы о товаре Фен-щетка Supra PHS-2024R




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Фен-щетки
Описание
Прибор позволяет сделать стильную прическу, не прибегая к услугам парикмахера. Современные технологии и качественные материалы обеспечивают простоту использования аппарата и гарантируют потрясающий результат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен-щетка Supra PHS-2024R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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