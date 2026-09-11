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Wi-Fi роутер Mercusys MW306R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Mercusys MW306R

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Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 1
Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 2
Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 3
Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 4
Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 5
Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 6
Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 7
Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 8
Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 9
Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 10
Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 11
Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 12
Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 13
Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 1
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 2
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 3
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 4
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 5
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 6
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 7
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 8
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 9
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 10
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 11
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 12
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 13
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW306R - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512785
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
Комплектация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
147x115x34 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
800

Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys MW306R

Многорежимный Wi-Fi роутер. Обеспечит стабильное подключение и скорость до 300 Мбит/с. Четыре режима работы для любых сценариев. Три внешних антенны с высоким коэффициентом усиления. Родительский контроль — защитите детей от непристойных сайтов. Поддержка IPTV и IPv6. Простая установка.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Mercusys MW306R




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
Комплектация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
147x115x34 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Многорежимный Wi-Fi роутер. Обеспечит стабильное подключение и скорость до 300 Мбит/с. Четыре режима работы для любых сценариев. Три внешних антенны с высоким коэффициентом усиления. Родительский контроль — защитите детей от непристойных сайтов. Поддержка IPTV и IPv6. Простая установка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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