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Wi-Fi роутер Tenda F3 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Tenda F3 белый

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Wi-Fi роутер Tenda F3 белый - фото 2
Wi-Fi роутер Tenda F3 белый - фото 3
Wi-Fi роутер Tenda F3 белый - фото 4
Wi-Fi роутер Tenda F3 белый - фото 5
Wi-Fi роутер Tenda F3 белый - фото 6
Wi-Fi роутер Tenda F3 белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Tenda F3 белый - фото 1
  • Wi-Fi роутер Tenda F3 белый - фото 2
  • Wi-Fi роутер Tenda F3 белый - фото 3
  • Wi-Fi роутер Tenda F3 белый - фото 4
  • Wi-Fi роутер Tenda F3 белый - фото 5
  • Wi-Fi роутер Tenda F3 белый - фото 6
  • Wi-Fi роутер Tenda F3 белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296223
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
185 х 185 х 27 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х16х7
Вес, г.
53

Описание товара Wi-Fi роутер Tenda F3 белый

Роутер Tenda F3 специально разработан для средних по размеру квартир и домов. Усовершенствованный процессор F3 обеспечивает стабильную и быструю работу беспроводной сети, что делает F3 идеальным решением для быстрой передачи данных, потоковой музыки и фотографий, просмотра потокового HD-видео, видеоконференций и решения других ресурсоёмких задач.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Tenda F3 белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
185 х 185 х 27 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Роутер Tenda F3 специально разработан для средних по размеру квартир и домов. Усовершенствованный процессор F3 обеспечивает стабильную и быструю работу беспроводной сети, что делает F3 идеальным решением для быстрой передачи данных, потоковой музыки и фотографий, просмотра потокового HD-видео, видеоконференций и решения других ресурсоёмких задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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