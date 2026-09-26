Wi-Fi роутер Tenda N301
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб.
В наличии
Код товара: 196750
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 080 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
127 х 91 х 26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х6
Вес, г.
400
Описание товара Wi-Fi роутер Tenda N301
Tenda N301 – простой беспроводной маршрутизатор N стандарта с легкой настройкой. Он разработан для домашних пользователей и обеспечивает скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/c. Это делает N301 идеальным решением для повседневной работы и развлечений в Интернет – таких как e-mail, чаты, просмотр видео, онлайн игры и т.д. N301 может работать как маршрутизатор, подключенный к Интернет-провайдеру, или как точка доступа Wi-Fi, обеспечивая Интернет в нужном месте.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
127 х 91 х 26 мм
Страна производитель
Китай
Tenda N301 – простой беспроводной маршрутизатор N стандарта с легкой настройкой. Он разработан для домашних пользователей и обеспечивает скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/c. Это делает N301 идеальным решением для повседневной работы и развлечений в Интернет – таких как e-mail, чаты, просмотр видео, онлайн игры и т.д. N301 может работать как маршрутизатор, подключенный к Интернет-провайдеру, или как точка доступа Wi-Fi, обеспечивая Интернет в нужном месте.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Wi-Fi роутер Tenda N301 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1080 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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