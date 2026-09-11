Коммутатор TP-Link TL-SG2218
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG2218
Гигабитные порты: 16 гигабитных портов RJ45 и 2 гигабитных SFP-слота обеспечат высокоскоростное подключение. Централизованное управление: облачный доступ и приложение Omada для максимального удобства и простого управления. Статическая маршрутизация: регулирование внутреннего трафика для более эффективного использования сетевых ресурсов. Надежная защита: привязка IP-MAC-порт, список управления доступом (ACL), безопасность портов, защита от DoS-атак, защита от широковещательных штормов, DHCP Snooping, 802.1X, аутентификация RADIUS и другое. Оптимизация голосовых и видеоприложений: приоритизация (QoS) уровня 2/3/4 и IGMP snooping. Standalone-управление: веб-интерфейс, интерфейс командной строки CLI (консольный порт, Telnet, SSH), SNMP, RMON и Dual Image.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 500 руб.4375 руб. в СплитКоммутатор D-Link (DSS-200G-10MPP/A1A)
-
В наличииЦена 18 350 руб.4588 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2016P
-
В наличииЦена 18 530 руб.4633 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-UPS
-
В наличииЦена 18 870 руб.4718 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S2982G-24TE
-
В наличииЦена 18 970 руб.4743 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SL1218P
-
В наличииЦена 19 250 руб.4813 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-18PV2/A3A
-
В наличииЦена 19 710 руб.4928 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2218
-
В наличииЦена 19 950 руб.4988 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-24PV2/A3A
-
В наличииЦена 20 400 руб.5100 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10MP/F3A
-
В наличииЦена 20 590 руб.5148 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS112-8P-4S-IN
-
В наличииЦена 20 670 руб.5168 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM
-
В наличииЦена 20 780 руб.5195 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S2985G-24TC
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG2218