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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (6 mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (6 mm)

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (6 mm) - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (6 mm) - фото 2
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (6 mm) - фото 3
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (6 mm) - фото 4
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (6 mm) - фото 5
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (6 mm) - фото 6
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (6 mm) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (6 mm) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (6 mm) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (6 mm) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (6 mm) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (6 mm) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (6 mm) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (6 mm) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%
1 270 руб.  3 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512464
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
2х1х1
Вес, г.
350

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (6 mm)

Модель HiWatch DS-T200(B) – 2Мп мини-буллет с поддержкой популярных форматов высокой четкости AHD, HD-TVI, CVI, позволяющих транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до FullHD на расстояние до 500 м. Для борьбы с шумами на «борту» присутствует цифровое шумоподавление DNR, встроенная EXIR-подсветка с функцией Smart помогает избежать пересветки объекта наблюдения посредством автоматической коррекции яркости ИК-диодов в зависимости от между ним и камерой. Рабочие теМпературы располагаются в интервале от -40° до +60°C, что вкупе с индексом защиты корпуса от влаги и пыли IP66 открывает возможность инсталляции устройства на улице. Модель HiWatch DS-T200(B) является отличным выбором для реализации проектов по апгрейду существующих аналоговых систем видеонаблюдения с низким разрешением до уровня FullHD или создания новых коМплексов CCTV с ограниченным бюджетом.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (6 mm)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Модель HiWatch DS-T200(B) – 2Мп мини-буллет с поддержкой популярных форматов высокой четкости AHD, HD-TVI, CVI, позволяющих транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до FullHD на расстояние до 500 м. Для борьбы с шумами на «борту» присутствует цифровое шумоподавление DNR, встроенная EXIR-подсветка с функцией Smart помогает избежать пересветки объекта наблюдения посредством автоматической коррекции яркости ИК-диодов в зависимости от между ним и камерой. Рабочие теМпературы располагаются в интервале от -40° до +60°C, что вкупе с индексом защиты корпуса от влаги и пыли IP66 открывает возможность инсталляции устройства на улице. Модель HiWatch DS-T200(B) является отличным выбором для реализации проектов по апгрейду существующих аналоговых систем видеонаблюдения с низким разрешением до уровня FullHD или создания новых коМплексов CCTV с ограниченным бюджетом.
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Отзывы


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