Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-990, 1580 Вт
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Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Мощность, Вт
1580
Максимальная подача пара, г/мин
38
Объём резервуара для воды
1.4
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.75
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
ворсовая насадка
Съемный резервуар для воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511232
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель
Время непрерывной работы, мин
40
Дополнительный цвет
синий
Намотка сетевого шнура
есть
Прочее
5 режимов отпаривания
Серия
Kitfort КТ-990
Страна производства
Китай
Функции и особенности
вертикальное отпаривание
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1580
Максимальная подача пара, г/мин
38
Объём резервуара для воды
1.4
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.75
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
ворсовая насадка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.2
Длина сетевого шнура
1.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х36
Вес, кг.
3.6
Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-990, 1580 Вт
Вертикальный отпариватель Kitfort КТ-990 позволяет прогладить любые вещи и изделия из текстиля даже со сложной текстурой, которые обычно не гладят. Кроме глажки и отпаривания он обрабатывает вещи мощной струёй горячего пара, проводя чистку и дезинфекцию. У отпаривателя есть 5 режимов подачи пара для различных типов тканей, которые устанавливаются кнопками «Больше» или «Меньше»: шелк, нейлон, шерсть, хлопок и джинса.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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Бренд
Тип товара
Отпариватель
Время непрерывной работы, мин
40
Дополнительный цвет
синий
Намотка сетевого шнура
есть
Прочее
5 режимов отпаривания
Серия
Kitfort КТ-990
Страна производства
Китай
Функции и особенности
вертикальное отпаривание
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1580
Максимальная подача пара, г/мин
38
Развернуть
Объём резервуара для воды
1.4
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.75
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
ворсовая насадка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.2
Длина сетевого шнура
1.7
Страна производитель
Китай
Вертикальный отпариватель Kitfort КТ-990 позволяет прогладить любые вещи и изделия из текстиля даже со сложной текстурой, которые обычно не гладят. Кроме глажки и отпаривания он обрабатывает вещи мощной струёй горячего пара, проводя чистку и дезинфекцию. У отпаривателя есть 5 режимов подачи пара для различных типов тканей, которые устанавливаются кнопками «Больше» или «Меньше»: шелк, нейлон, шерсть, хлопок и джинса.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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