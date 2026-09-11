Память оперативная DDR4 AMD 16Gb 3200MHz (R9S416G3206U2S)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 AMD 16Gb 3200MHz (R9S416G3206U2S)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти является отличным выбором для пользователей, которые собирают надёжный домашний или игровой ПК на базе платформы AMD. Объём в 16 ГБ полностью покрывает потребности современных игр в разрешении Full HD и 2K, обеспечивая комфортный геймплей без рывков, а также позволяет комфортно работать в многозадачном режиме с браузером, офисными приложениями и даже некоторыми программами для монтажа и дизайна. Он предлагает сбалансированное решение, которое уже заметно превосходит базовые офисные конфигурации, но при этом остаётся в разумном ценовом сегменте, не переплачивая за избыточную для большинства пользователей частоту.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют современный стандарт DDR4, обеспечивающий повышенную пропускную способность и сниженное энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM означает, что эти планки предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров и абсолютно не совместимы с ноутбучными слотами типа SO-DIMM. Важно помнить, что физический ключ (вырез в контактной площадке) у DDR4 отличается от предыдущих поколений, поэтому установить такую память в плату, рассчитанную на DDR3 или DDR5, невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ – золотой стандарт для игровых и мультимедийных систем. Рабочая частота составляет 3200 МГц, что является оптимальным значением для процессоров AMD Ryzen второго поколения и новее, обеспечивая высокую пропускную способность для быстрой загрузки игровых уровней и отзывчивости системы в тяжёлых приложениях. Прирост производительности от перехода с частоты 2666 МГц на 3200 МГц в играх и профессиональных задачах может составлять до 5-10%, что делает эту скорость выгодным апгрейдом.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти имеют значение CL16, что в сочетании с частотой 3200 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.35 В, что немного выше базового 1.2 В для DDR4, но необходимо для стабильной работы на повышенных частотах. Комплект поддерживает профиль разгона AMD EXPO, который позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложной ручной настройки для достижения заявленных характеристик.
Совместимость с платформой
Память оптимизирована и протестирована для работы с процессорами AMD Ryzen и материнскими платами на чипсетах серий A320, B450, B550, X470, X570 и новее. Для активации профиля EXPO и выхода на частоту 3200 МГц необходима материнская плата, поддерживающая разгон памяти, а также рекомендуется свежая версия BIOS. Важно учитывать, что на некоторых базовых платах (например, A320) поддержка высоких частот может быть ограничена, и память может запуститься на стандартной для процессора частоте, например, 2933 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от микросхем памяти при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы на высокой частоте. Высота планок невелика, что гарантирует отсутствие конфликтов при установке даже с крупными башенными процессорными кулерами в компактных корпусах. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её практичным решением для сборок, где внешний вид не является приоритетом, либо для пользователей, предпочитающих минималистичный дизайн.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и требовательных приложениях. Для правильной активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты от процессора.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 памяти, а процессор и чипсет поддерживают работу на частоте 3200 МГц. Помните, что смешивание этого комплекта с другими модулями памяти, даже той же частоты, может привести к нестабильной работе, и система может сбросить настройки до более низких скоростей. Данный комплект оптимален для пользователей, собирающих новую систему на AMD или желающих обновить старую до 16 ГБ в двухканальном режиме, но если вы планируете серьёзную работу с 4K-видео или сложное 3D-моделирование, стоит рассмотреть комплект объёмом 32 ГБ и выше.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти является отличным выбором для пользователей, которые собирают надёжный домашний или игровой ПК на базе платформы AMD. Объём в 16 ГБ полностью покрывает потребности современных игр в разрешении Full HD и 2K, обеспечивая комфортный геймплей без рывков, а также позволяет комфортно работать в многозадачном режиме с браузером, офисными приложениями и даже некоторыми программами для монтажа и дизайна. Он предлагает сбалансированное решение, которое уже заметно превосходит базовые офисные конфигурации, но при этом остаётся в разумном ценовом сегменте, не переплачивая за избыточную для большинства пользователей частоту.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют современный стандарт DDR4, обеспечивающий повышенную пропускную способность и сниженное энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM означает, что эти планки предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров и абсолютно не совместимы с ноутбучными слотами типа SO-DIMM. Важно помнить, что физический ключ (вырез в контактной площадке) у DDR4 отличается от предыдущих поколений, поэтому установить такую память в плату, рассчитанную на DDR3 или DDR5, невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ – золотой стандарт для игровых и мультимедийных систем. Рабочая частота составляет 3200 МГц, что является оптимальным значением для процессоров AMD Ryzen второго поколения и новее, обеспечивая высокую пропускную способность для быстрой загрузки игровых уровней и отзывчивости системы в тяжёлых приложениях. Прирост производительности от перехода с частоты 2666 МГц на 3200 МГц в играх и профессиональных задачах может составлять до 5-10%, что делает эту скорость выгодным апгрейдом.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти имеют значение CL16, что в сочетании с частотой 3200 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.35 В, что немного выше базового 1.2 В для DDR4, но необходимо для стабильной работы на повышенных частотах. Комплект поддерживает профиль разгона AMD EXPO, который позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложной ручной настройки для достижения заявленных характеристик.
Совместимость с платформой
Память оптимизирована и протестирована для работы с процессорами AMD Ryzen и материнскими платами на чипсетах серий A320, B450, B550, X470, X570 и новее. Для активации профиля EXPO и выхода на частоту 3200 МГц необходима материнская плата, поддерживающая разгон памяти, а также рекомендуется свежая версия BIOS. Важно учитывать, что на некоторых базовых платах (например, A320) поддержка высоких частот может быть ограничена, и память может запуститься на стандартной для процессора частоте, например, 2933 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от микросхем памяти при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы на высокой частоте. Высота планок невелика, что гарантирует отсутствие конфликтов при установке даже с крупными башенными процессорными кулерами в компактных корпусах. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её практичным решением для сборок, где внешний вид не является приоритетом, либо для пользователей, предпочитающих минималистичный дизайн.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и требовательных приложениях. Для правильной активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты от процессора.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 памяти, а процессор и чипсет поддерживают работу на частоте 3200 МГц. Помните, что смешивание этого комплекта с другими модулями памяти, даже той же частоты, может привести к нестабильной работе, и система может сбросить настройки до более низких скоростей. Данный комплект оптимален для пользователей, собирающих новую систему на AMD или желающих обновить старую до 16 ГБ в двухканальном режиме, но если вы планируете серьёзную работу с 4K-видео или сложное 3D-моделирование, стоит рассмотреть комплект объёмом 32 ГБ и выше.
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