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Наушники игровые Asus Rog Cetra II чёрные (90YH02S0-B2UA00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники игровые Asus Rog Cetra II чёрные (90YH02S0-B2UA00)

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Наушники игровые Asus Rog Cetra II чёрные (90YH02S0-B2UA00) - фото 1
Наушники игровые Asus Rog Cetra II чёрные (90YH02S0-B2UA00) - фото 2
Наушники игровые Asus Rog Cetra II чёрные (90YH02S0-B2UA00) - фото 3
Наушники игровые Asus Rog Cetra II чёрные (90YH02S0-B2UA00) - фото 4
Наушники игровые Asus Rog Cetra II чёрные (90YH02S0-B2UA00) - фото 5
Наушники игровые Asus Rog Cetra II чёрные (90YH02S0-B2UA00) - фото 6
Наушники игровые Asus Rog Cetra II чёрные (90YH02S0-B2UA00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники игровые Asus Rog Cetra II чёрные (90YH02S0-B2UA00) - фото 1
  • Наушники игровые Asus Rog Cetra II чёрные (90YH02S0-B2UA00) - фото 2
  • Наушники игровые Asus Rog Cetra II чёрные (90YH02S0-B2UA00) - фото 3
  • Наушники игровые Asus Rog Cetra II чёрные (90YH02S0-B2UA00) - фото 4
  • Наушники игровые Asus Rog Cetra II чёрные (90YH02S0-B2UA00) - фото 5
  • Наушники игровые Asus Rog Cetra II чёрные (90YH02S0-B2UA00) - фото 6
  • Наушники игровые Asus Rog Cetra II чёрные (90YH02S0-B2UA00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 504567
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.25
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х9
Вес, кг.
1.48

Описание товара Наушники игровые Asus Rog Cetra II чёрные (90YH02S0-B2UA00)

Гарнитура ASUS ROG Cetra II чёрная (90YH02S0-B2UA00)Asus ROG Cetra II 90YH02S0-B2UA00 представляет собой обновленную модель игровой гарнитуры внутриканального типа с проводным подключением. Большие 9.4-мм драйверы Essence обеспечивают невероятно сильный бас и оптимизированное игровое аудио. Модель обладает функцией активного шумоподавления, а для подключения используется интерфейс USB-C. Игровая гарнитура Asus ROG Cetra II обладает стильным геймерским дизайном и максимально комфортной посадкой. Модель комплектуется силиконовыми амбушюрами и ушными креплениями различных размеров, а также чехлом для хранения как гарнитуры, так и аксессуаров. Обновленная версия выполнена из пластика и алюминия.

Отзывы о товаре Наушники игровые Asus Rog Cetra II чёрные (90YH02S0-B2UA00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.25
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
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Страна производитель
Китай
Описание
Гарнитура ASUS ROG Cetra II чёрная (90YH02S0-B2UA00)Asus ROG Cetra II 90YH02S0-B2UA00 представляет собой обновленную модель игровой гарнитуры внутриканального типа с проводным подключением. Большие 9.4-мм драйверы Essence обеспечивают невероятно сильный бас и оптимизированное игровое аудио. Модель обладает функцией активного шумоподавления, а для подключения используется интерфейс USB-C. Игровая гарнитура Asus ROG Cetra II обладает стильным геймерским дизайном и максимально комфортной посадкой. Модель комплектуется силиконовыми амбушюрами и ушными креплениями различных размеров, а также чехлом для хранения как гарнитуры, так и аксессуаров. Обновленная версия выполнена из пластика и алюминия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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