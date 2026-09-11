Наушники Accutone UB210 USB для ПК профессиональная
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 504372
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х7
Вес, г.
200
Описание товара Наушники Accutone UB210 USB для ПК профессиональная
Большие мультимедийные динамики для прослушивания музыки в хорошем качестве. Мягкие амбушюры из экокожи. Мягкое оголовье для удобства оператора, его можно регулировать по длине и подогнуть в небольших пределах по форме головы. Микрофон на гибком держателе, держатель вращается по вертикали на 300 градусов. Микрофон необходимо расположить не далее 2-3 см ото рта. Микрофон имеет опцию шумоподавления очень неплохого уровня. Длина шнура примерно 1,8 метра.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Большие мультимедийные динамики для прослушивания музыки в хорошем качестве. Мягкие амбушюры из экокожи. Мягкое оголовье для удобства оператора, его можно регулировать по длине и подогнуть в небольших пределах по форме головы. Микрофон на гибком держателе, держатель вращается по вертикали на 300 градусов. Микрофон необходимо расположить не далее 2-3 см ото рта. Микрофон имеет опцию шумоподавления очень неплохого уровня. Длина шнура примерно 1,8 метра.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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