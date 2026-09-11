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Адаптер для смартфона Discovery DSA 10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер для смартфона Discovery DSA 10

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Адаптер для смартфона Discovery DSA 10 - фото 1
Адаптер для смартфона Discovery DSA 10 - фото 2
Адаптер для смартфона Discovery DSA 10 - фото 3
Адаптер для смартфона Discovery DSA 10 - фото 4
Адаптер для смартфона Discovery DSA 10 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
  • Адаптер для смартфона Discovery DSA 10 - фото 1
  • Адаптер для смартфона Discovery DSA 10 - фото 2
  • Адаптер для смартфона Discovery DSA 10 - фото 3
  • Адаптер для смартфона Discovery DSA 10 - фото 4
  • Адаптер для смартфона Discovery DSA 10 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501564
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
ширину и диаметр креплений можно регулировать
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х5
Вес, г.
100

Описание товара Адаптер для смартфона Discovery DSA 10

Адаптер Discovery DSA 10 предназначен для закрепления смартфона на разной оптической технике: биноклях, телескопах, микроскопах, зрительных трубах, фоторужьях и проч. Он фиксируется на окуляре и позволяет использовать камеру смартфона для фотографирования и видеозаписи интересных моментов, например, на охоте, во время исследования микромира или наблюдения космоса.

Отзывы о товаре Адаптер для смартфона Discovery DSA 10




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
ширину и диаметр креплений можно регулировать
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер Discovery DSA 10 предназначен для закрепления смартфона на разной оптической технике: биноклях, телескопах, микроскопах, зрительных трубах, фоторужьях и проч. Он фиксируется на окуляре и позволяет использовать камеру смартфона для фотографирования и видеозаписи интересных моментов, например, на охоте, во время исследования микромира или наблюдения космоса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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