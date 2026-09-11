Набор микропрепаратов Discovery «Фауна», 12 шт.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор микропрепаратов Discovery «Фауна», 12 шт.
Набор микропрепаратов Discovery «Фауна» состоит из 12 готовых прозрачных микропрепаратов, которые можно изучать на любом биологическом микроскопе с нижней подсветкой. Все образцы уже полностью подготовлены к исследованиям: закреплены на предметном стекле, обработаны специальным раствором и защищены покровным стеклом. Благодаря этому нет нужды тратить время и силы на самостоятельное изготовление препаратов, и можно сразу же приступить к наблюдениям. Образцы помещены на 3 слайда по 4 образца на каждом. Они пронумерованы и подписаны, что позволяет легко в них ориентироваться. Набор микропрепаратов Discovery «Фауна» можно изучать под любым микроскопом вне зависимости от марки.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 510 руб. 2 070 руб.378 руб. в СплитКабель сетевой Микромед для МС-4-ZOOM 2м
-
В наличииЦена 1 530 руб. 2 160 руб.383 руб. в СплитОкуляр для телескопа Микромед 10х/16 (D 23,2)
-
В наличииЦена 1 690 руб.423 руб. в СплитСтекло предметное Микромед 26х76мм 1,0-1,2 мм с одной лункой (50...
-
В наличииЦена 2 890 руб. 3 960 руб.723 руб. в СплитОкуляр для телескопа Микромед 20х/12 D30 мм
-
В наличииЦена 2 990 руб. 5 760 руб.748 руб. в СплитОкуляр Микромед WF15x (Стерео МС-5)
-
В наличииЦена 3 225 руб. 4 140 руб.807 руб. в СплитОкуляр для микроскопа Микромед WF20X (Стерео МС-3,4)
-
В наличииЦена 4 800 руб. 6 570 руб.1200 руб. в СплитНасадка Микромед 2* МС-2
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитОкуляр Микромед 10х/18 со шкалой (М1 М2 inf.)
-
В наличииЦена 13 910 руб. 25 740 руб.3478 руб. в СплитВнешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110)
-
В наличииЦена 27 560 руб. 47 790 руб.6890 руб. в СплитШтатив универсальный Микромед V-6
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Отзывы о товаре Набор микропрепаратов Discovery «Фауна», 12 шт.