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Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка

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Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 1
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 2
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 3
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 4
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 5
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 6
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 7
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 8
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 9
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 10
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 11
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 12
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 13
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 14
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 15
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 16
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 17
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 18
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 19
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 20
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 21
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 22
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 23
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 24
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 25
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 26
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 27
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 28
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 29
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
Letter To You
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 2
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 3
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 4
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 5
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 6
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 7
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 8
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 9
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 10
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 11
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 12
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 13
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 14
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 15
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 16
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 17
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 18
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 19
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 20
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 21
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 22
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 23
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 24
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 25
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 26
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 27
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 28
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 29
  • Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500924
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
Letter To You
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка

Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
Letter To You
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bruce Springsteen - Letter To You (0194398038018) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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