Top.Mail.Ru
Jethro Tull - A (0190295003067) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jethro Tull - A (0190295003067) виниловая пластинка

3 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Jethro Tull - A (0190295003067) виниловая пластинка - фото 1
Jethro Tull - A (0190295003067) виниловая пластинка - фото 2
Jethro Tull - A (0190295003067) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
A
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jethro Tull - A (0190295003067) виниловая пластинка - фото 1
  • Jethro Tull - A (0190295003067) виниловая пластинка - фото 2
  • Jethro Tull - A (0190295003067) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500630
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jethro Tull - A (0190295003067) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295003067]
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
A
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jethro Tull - A (0190295003067) виниловая пластинка

Jethro Tull - A (0190295003067) виниловая пластинка



Теги товара: Fusion, Progressive Rock

Отзывы о товаре Jethro Tull - A (0190295003067) виниловая пластинка

29.12.2023
Олег

Достоинства:
Переиздание 2021 года на тяжелом 180 гр. виниле . Это стерео ремикс Стивена Вилсона . Звук действитеьно понравился . В этом издании присутствует 24 страничный цветной буклет .

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
Пластинка первоначально задумывалась как сольник Иэна Андерсона , но в последний момент приписали Jethro Tull . Производство Германии , цена выше всяких похвал .
14.09.2022
Елена

Достоинства:
Роскошное издание на тяжелом виниле . Кроме красивой обложки в составе цветной на 12 листах буклет и конверт под пластинку с текстами песен . По звуку все отлично .

Недостатки:
Нет антистатического пакета под пластинку .

Комментарий:
Пластинка была подготовлена к выпуску Стивеном Вилсоном , что само по себе является знаком качества .
Рекомендую поклонникам творчества .
29.07.2022
Олег

Достоинства:
A — 13-й студийный альбом британской рок-группы Jethro Tull. Он был выпущен в августе 1980 года . Звучание в большей степени основано на синтезаторах . Все треки написаны Иэном Андерсоном с аранжировкой Jethro Tull .
Очень красивое оформление , со звуком все в порядке .

Недостатки:
Нет антистатического внутреннего пакета .

Комментарий:
И́эн А́ндерсон стал первым рок-музыкантом, регулярно использующим флейту. Альбом A был записан как сольный альбом Иэна Андерсона , но потом его попросили , чтобы он был зачислен группе . A в названии означала «Anderson». Пластинка понравилась .



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295003067]
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
A
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Jethro Tull - A (0190295003067) виниловая пластинка


Теги товара: Fusion, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
29.12.2023
Олег

Достоинства:
Переиздание 2021 года на тяжелом 180 гр. виниле . Это стерео ремикс Стивена Вилсона . Звук действитеьно понравился . В этом издании присутствует 24 страничный цветной буклет .

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
Пластинка первоначально задумывалась как сольник Иэна Андерсона , но в последний момент приписали Jethro Tull . Производство Германии , цена выше всяких похвал .
14.09.2022
Елена

Достоинства:
Роскошное издание на тяжелом виниле . Кроме красивой обложки в составе цветной на 12 листах буклет и конверт под пластинку с текстами песен . По звуку все отлично .

Недостатки:
Нет антистатического пакета под пластинку .

Комментарий:
Пластинка была подготовлена к выпуску Стивеном Вилсоном , что само по себе является знаком качества .
Рекомендую поклонникам творчества .
29.07.2022
Олег

Достоинства:
A — 13-й студийный альбом британской рок-группы Jethro Tull. Он был выпущен в августе 1980 года . Звучание в большей степени основано на синтезаторах . Все треки написаны Иэном Андерсоном с аранжировкой Jethro Tull .
Очень красивое оформление , со звуком все в порядке .

Недостатки:
Нет антистатического внутреннего пакета .

Комментарий:
И́эн А́ндерсон стал первым рок-музыкантом, регулярно использующим флейту. Альбом A был записан как сольный альбом Иэна Андерсона , но потом его попросили , чтобы он был зачислен группе . A в названии означала «Anderson». Пластинка понравилась .


Jethro Tull - A (0190295003067) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...