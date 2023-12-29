Jethro Tull - A (0190295003067) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
A
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 500630
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Загружаем...
3 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295003067]
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
A
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jethro Tull - A (0190295003067) виниловая пластинка
Jethro Tull - A (0190295003067) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Progressive Rock
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295003067]
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
A
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Jethro Tull - A (0190295003067) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Progressive Rock
Достоинства:
Переиздание 2021 года на тяжелом 180 гр. виниле . Это стерео ремикс Стивена Вилсона . Звук действитеьно понравился . В этом издании присутствует 24 страничный цветной буклет .
Недостатки:
Не существенные .
Комментарий:
Пластинка первоначально задумывалась как сольник Иэна Андерсона , но в последний момент приписали Jethro Tull . Производство Германии , цена выше всяких похвал .
Достоинства:
Роскошное издание на тяжелом виниле . Кроме красивой обложки в составе цветной на 12 листах буклет и конверт под пластинку с текстами песен . По звуку все отлично .
Недостатки:
Нет антистатического пакета под пластинку .
Комментарий:
Пластинка была подготовлена к выпуску Стивеном Вилсоном , что само по себе является знаком качества .
Рекомендую поклонникам творчества .
Достоинства:
A — 13-й студийный альбом британской рок-группы Jethro Tull. Он был выпущен в августе 1980 года . Звучание в большей степени основано на синтезаторах . Все треки написаны Иэном Андерсоном с аранжировкой Jethro Tull .
Очень красивое оформление , со звуком все в порядке .
Недостатки:
Нет антистатического внутреннего пакета .
Комментарий:
И́эн А́ндерсон стал первым рок-музыкантом, регулярно использующим флейту. Альбом A был записан как сольный альбом Иэна Андерсона , но потом его попросили , чтобы он был зачислен группе . A в названии означала «Anderson». Пластинка понравилась .
Jethro Tull - A (0190295003067) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jethro Tull - A (0190295003067) виниловая пластинка
Достоинства:
Переиздание 2021 года на тяжелом 180 гр. виниле . Это стерео ремикс Стивена Вилсона . Звук действитеьно понравился . В этом издании присутствует 24 страничный цветной буклет .
Недостатки:
Не существенные .
Комментарий:
Пластинка первоначально задумывалась как сольник Иэна Андерсона , но в последний момент приписали Jethro Tull . Производство Германии , цена выше всяких похвал .
Достоинства:
Роскошное издание на тяжелом виниле . Кроме красивой обложки в составе цветной на 12 листах буклет и конверт под пластинку с текстами песен . По звуку все отлично .
Недостатки:
Нет антистатического пакета под пластинку .
Комментарий:
Пластинка была подготовлена к выпуску Стивеном Вилсоном , что само по себе является знаком качества .
Рекомендую поклонникам творчества .
Достоинства:
A — 13-й студийный альбом британской рок-группы Jethro Tull. Он был выпущен в августе 1980 года . Звучание в большей степени основано на синтезаторах . Все треки написаны Иэном Андерсоном с аранжировкой Jethro Tull .
Очень красивое оформление , со звуком все в порядке .
Недостатки:
Нет антистатического внутреннего пакета .
Комментарий:
И́эн А́ндерсон стал первым рок-музыкантом, регулярно использующим флейту. Альбом A был записан как сольный альбом Иэна Андерсона , но потом его попросили , чтобы он был зачислен группе . A в названии означала «Anderson». Пластинка понравилась .