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Кресло компьютерное Бюрократ CH-545/LUX черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло компьютерное Бюрократ CH-545/LUX черный

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Кресло компьютерное Бюрократ CH-545/LUX черный - фото 1
Кресло компьютерное Бюрократ CH-545/LUX черный - фото 2
Кресло компьютерное Бюрократ CH-545/LUX черный - фото 3
Кресло компьютерное Бюрократ CH-545/LUX черный - фото 4
Кресло компьютерное Бюрократ CH-545/LUX черный - фото 5
Кресло компьютерное Бюрократ CH-545/LUX черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
  • Кресло компьютерное Бюрократ CH-545/LUX черный - фото 1
  • Кресло компьютерное Бюрократ CH-545/LUX черный - фото 2
  • Кресло компьютерное Бюрократ CH-545/LUX черный - фото 3
  • Кресло компьютерное Бюрократ CH-545/LUX черный - фото 4
  • Кресло компьютерное Бюрократ CH-545/LUX черный - фото 5
  • Кресло компьютерное Бюрократ CH-545/LUX черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497687
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
18.2

Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ CH-545/LUX черный

Синхромеханизм качания с возможностью фиксации в нескольких положениях. Сиденье перемещается по платформе вперед-назад (слайдер). Регулировка высоты (газлифт). Пластиковые подлокотники 3D. Крестовина алюминий. Колеса для паркета и ламината. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту BIFMA.



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Кресло компьютерное Бюрократ CH-545/LUX черный




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Синхромеханизм качания с возможностью фиксации в нескольких положениях. Сиденье перемещается по платформе вперед-назад (слайдер). Регулировка высоты (газлифт). Пластиковые подлокотники 3D. Крестовина алюминий. Колеса для паркета и ламината. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту BIFMA.


Теги товара: на колесиках, тканевые
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Отзывы


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