Кресло руководителя Бюрократ T-9928SL Fabric черный Italia Black, крестов. металл хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-9928SL Fabric черный Italia Black, крестов. металл хром
Офисное кресло руководителя Бюрократ из износостойкой ткани впишется не только в интерьер рабочего кабинета, офиса, ресепшна, но и дома. Лаконичный современный стильный дизайн кресла подчеркнет статус своего владельца будь то женщина или мужчина. Удобное анатомическое сидение рабочего компьютерного кресла обеспечит комфорт и снизит нагрузку на спину. Легкую маневренность компьютерному стулу обеспечат поворотные колеса, а высококачественный газлифт поможет отрегулировать высоту кресла. Модель укомплектована подлокотниками и механизмом качания. Легкая сборка, износостойкий материал обивки, прочный каркас являются большим преимуществом перед другими моделями.
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