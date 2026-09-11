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Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный

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Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный - фото 1
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный - фото 2
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный - фото 3
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный - фото 4
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный - фото 5
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный - фото 6
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный - фото 7
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный - фото 8
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный - фото 9
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный - фото 1
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный - фото 2
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный - фото 3
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный - фото 4
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный - фото 5
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный - фото 6
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный - фото 7
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный - фото 8
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный - фото 9
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557793
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
серебро/черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
24.8

Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный

Кресло имеет высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. Выполнено из качественных долговечных материалов.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/серебряный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
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Цвет
серебро/черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло имеет высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. Выполнено из качественных долговечных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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