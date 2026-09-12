Кресло руководителя Бюрократ T-9928WALNUT Fabric зеленый Italia Green крестов. металл/дерево
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-9928WALNUT Fabric зеленый Italia Green крестов. металл/дерево
Кресло компьютерное рабочее Бюрократ T-9928WALNUT зеленое - Ваш идеальный выбор. Эргономичное, для дома и работы воплотит Вашу мечту о комфорте в реальность. Классический современный темный дизайн подойдет к любому интерьеру.Анатомическое мягкое сиденье снизит нагрузку на спину. Механизм качания топган с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении, настройка высоты позволит комфортабельно разместиться для релакса, расслабить мышцы и уменьшить давление на позвоночник. Анатомический стул на колесиках с высокой спинкой для взрослых имеет удобные подлокотники. Продуманная конструкция формирует правильное расположение во время работы и учебы, поддерживает осанку.
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