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Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное

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Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное - фото 1
Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное - фото 2
Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное - фото 3
Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное - фото 4
Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное - фото 5
Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное - фото 6
Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное - фото 7
Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное - фото 8
Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное - фото 9
Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное - фото 1
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное - фото 2
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное - фото 3
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное - фото 4
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное - фото 5
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное - фото 6
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное - фото 7
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное - фото 8
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное - фото 9
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 337886
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
79х67х41
Вес, кг.
18.76

Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное

Высокая спинка с широким мягким подголовником и боковой поддержкой выводят эргономику кресла на новый уровень.

Обивка выполнена из экокожи высокого качества - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени.

Наличие перфорации в центральной части кресла обеспечивает дополнительную циркуляцию воздуха.

Помимо плотной набивки в сиденье кресла встроен пружинный блок - конструкция из стальных независимых пружин, предназначенная для лучшей амортизации. Благодаря пружинным блокам мебель «не проседает» в процессе эксплуатации, комфортна и функциональна. Также в набивке использован поролон высокой плотности - это обеспечивает оптимальную поддержку пользователя и препятствует "проминанию" сиденья в ходе эксплуатации.

Прочные пластиковые подлокотники имеют мягкие накладки.

Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.

Максимальная нагрузка на кресло 125 кг.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Brabix Premium Rest EX-555 экокожа черное




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание

Высокая спинка с широким мягким подголовником и боковой поддержкой выводят эргономику кресла на новый уровень.

Обивка выполнена из экокожи высокого качества - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени.

Наличие перфорации в центральной части кресла обеспечивает дополнительную циркуляцию воздуха.

Помимо плотной набивки в сиденье кресла встроен пружинный блок - конструкция из стальных независимых пружин, предназначенная для лучшей амортизации. Благодаря пружинным блокам мебель «не проседает» в процессе эксплуатации, комфортна и функциональна. Также в набивке использован поролон высокой плотности - это обеспечивает оптимальную поддержку пользователя и препятствует "проминанию" сиденья в ходе эксплуатации.

Прочные пластиковые подлокотники имеют мягкие накладки.

Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.

Максимальная нагрузка на кресло 125 кг.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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