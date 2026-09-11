Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/красный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557792
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
красный/черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
24.8
Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ Knight Neon черный/красный
Кресло имеет высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. Выполнено из качественных долговечных материалов.
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Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
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Бренд
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
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Цвет
красный/черный
Страна производитель
Китай
Кресло имеет высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. Выполнено из качественных долговечных материалов.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
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