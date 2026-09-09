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Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/BLACK спинка сетка черный TW-01 TW-11 искусст.кожа/ткань крестовина хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/BLACK спинка сетка черный TW-01 TW-11 искусст.кожа/ткань крестовина хром

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Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/BLACK спинка сетка черный TW-01 TW-11 искусст.кожа/ткань крестовина хром - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/BLACK спинка сетка черный TW-01 TW-11 искусст.кожа/ткань крестовина хром - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/BLACK спинка сетка черный TW-01 TW-11 искусст.кожа/ткань крестовина хром - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/BLACK спинка сетка черный TW-01 TW-11 искусст.кожа/ткань крестовина хром - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/BLACK спинка сетка черный TW-01 TW-11 искусст.кожа/ткань крестовина хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
хромированная
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/ткань
Тип установки
на колесиках
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/BLACK спинка сетка черный TW-01 TW-11 искусст.кожа/ткань крестовина хром - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/BLACK спинка сетка черный TW-01 TW-11 искусст.кожа/ткань крестовина хром - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/BLACK спинка сетка черный TW-01 TW-11 искусст.кожа/ткань крестовина хром - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/BLACK спинка сетка черный TW-01 TW-11 искусст.кожа/ткань крестовина хром - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/BLACK спинка сетка черный TW-01 TW-11 искусст.кожа/ткань крестовина хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311615
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
хромированная
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/ткань
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
20.9

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/BLACK спинка сетка черный TW-01 TW-11 искусст.кожа/ткань крестовина хром

Соответствует стандарту Bifma. Масса: 20,95 кг. Габариты: 87,5х38х67 см. Ширина сиденья: 53 см.



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/BLACK спинка сетка черный TW-01 TW-11 искусст.кожа/ткань крестовина хром




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
хромированная
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/ткань
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Описание
Соответствует стандарту Bifma. Масса: 20,95 кг. Габариты: 87,5х38х67 см. Ширина сиденья: 53 см.


Теги товара: на колесиках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/BLACK спинка сетка черный TW-01 TW-11 искусст.кожа/ткань крестовина хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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