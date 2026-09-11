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Карта памяти SanDisk MicroSDXC 256GB (SDSQUA4-256G-GN6MN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти SanDisk MicroSDXC 256GB (SDSQUA4-256G-GN6MN)

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Карта памяти SanDisk MicroSDXC 256GB (SDSQUA4-256G-GN6MN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
120
Скорость записи
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497285
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
120
Скорость записи
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти SanDisk MicroSDXC 256GB (SDSQUA4-256G-GN6MN)

Характеризуется высокой скоростью чтения данных, благодаря чему процесс передачи файлов на ПК или ноутбук займет у вас считанные минуты. Данный аксессуар подойдет для хранения множества снимков, музыки и иных файлов.

Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk MicroSDXC 256GB (SDSQUA4-256G-GN6MN)




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
120
Скорость записи
10
Страна производитель
Китай
Описание
Характеризуется высокой скоростью чтения данных, благодаря чему процесс передачи файлов на ПК или ноутбук займет у вас считанные минуты. Данный аксессуар подойдет для хранения множества снимков, музыки и иных файлов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SanDisk MicroSDXC 256GB (SDSQUA4-256G-GN6MN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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