Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
металл
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
8
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
171.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496541
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Описание товара Штатив Manfrotto MK190XPRO4-BHQ2 черный
Комплект штатив с облегченной шаровой головой. Улучшенная модель Pro. Новая система механизмов фиксации увеличивает принимаемую нагрузку до 7 кг. Ноги выполнены из прочного алюминия, что без сомнения является большим преимуществом. Штатив может достигает высоты 171.5 см, минимальная высота его - 8 см, а рабочая приблизительно 146.5 см. Наличие трех секций дает нам возможность выбираться различные углы подъема и наклона, что является незаменимым качеством штатива во время работы с ним. Длина в сложенном состоянии составляет 60.5 см, что дает нам возможность без особых препятствий носить его с собой и удобно складывать даже в самый маленький автомобиль.
Комплект штатив с облегченной шаровой головой. Улучшенная модель Pro. Новая система механизмов фиксации увеличивает принимаемую нагрузку до 7 кг. Ноги выполнены из прочного алюминия, что без сомнения является большим преимуществом. Штатив может достигает высоты 171.5 см, минимальная высота его - 8 см, а рабочая приблизительно 146.5 см. Наличие трех секций дает нам возможность выбираться различные углы подъема и наклона, что является незаменимым качеством штатива во время работы с ним. Длина в сложенном состоянии составляет 60.5 см, что дает нам возможность без особых препятствий носить его с собой и удобно складывать даже в самый маленький автомобиль.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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