Описание товара Штатив Gitzo GK0545T-82TQD Traveler с головой GT0545T+GH1382TQD, 0 серия, 4 секции

Штативный комплект Traveler GK0545T-82TQD включает штатив GT0545T, самый легкий штатив из карбона в линейке, и штативную голову GH1382TQD Center Ball Head. Штатив Gitzo Traveler GT0545T Carbon Fiber Tripod 0 серии - это ультракомпактная четырехсекционная опора с системой складывания ног на 180°, придуманной Gitzo, благодаря которой ноги штатива поворачиваются в обратном направлении вокруг центральной колонны и опциональной шаровой головы, что позволяет штативу складываться до 36,5 см. GT0545T, который также является самым легким штативом Traveler, раскладывается до 122,5 см и удерживает до 10 кг оборудования, несмотря на вес всего 895 грамм. Благодаря широкому размаху ног и короткой центральной колонне штатив опускается до 20 см для съемки с нижних ракурсов или макросъемки. Ноги штатива изготовлены из штанг Carbon eXact для превосходной прочности и жесткости в компактном форме. Также штатив снабжен замками Traveler G-lock - «трэвел-сайз» версия замков Gitzo G-lock - созданными для обеспечения надежности в уменьшенном размере. Специально разработанные компактные резиновые наконечники могут быть легко заменены в случае необходимости. Штатив Gitzo GT0545T укомплектован плечевым ремнем, а его специально разработанные компактные резиновые наконечники могут быть легко заменены, если это необходимо. Шаровые головы Gitzo Traveler GH1382TQD серии 1 - самые миниатюрные в профессиональной линейке голов Gitzo. Эта модель имеет независимый фиксатор панорамирования 360° и обеспечивает бескомпромиссную гладкость шара, так как она выполнена из высококачественной, высокоустойчивой стали и алюминиевых компонентов. Шаровая голова GH1382TQD укомплектована короткой совместимой площадкой Arca-Swiss (GS5370SD), а также идеально подходит для всех площадок Gitzo D-профиля. Ее быстросъемная площадка фиксируется с помощью винтовой ручки, а пузырьковый уровень помогает фотографам сохранять прямой линию горизонта. Эта штативная голова совместима с большинством площадок типа Arca-Swiss от самых разных марок. В ней нет ручки фрикционного контроля. Как и другие шаровые головы Gitzo, GH1382TQD - это идеально сбалансированная и универсальная штативная голова, спроектированная таким образом, чтобы обеспечивать предельную плавность и точность движений и надежную фиксацию. GK0545T-82TQD - это высококачественный штативный комплект из карбона, созданный для требовательных фотографов, которые любят путешествовать.