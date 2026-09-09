Описание товара Штатив Manfrotto MK190XPRO4-3W MHXPRO-3W

Алюминиевый 4-секционный штатив 190 доступен в комплекте с трёхплоскостной головой MHXPRO-3W X-PRO с быстросъёмной камерной площадкой. Главной особенностью комплекта является 90° механизм центральной колонны, который позволяет поднимать центральную колонну как вертикально вверх, так и выдвигать её горизонтально. Для компактности механизм центральной колонны находится в верхней части основания штатива, но он легко и быстро выдвигается при необходимости. Благодаря рычажным замкам Quick Power Lock на каждой секции ног, их можно быстро выдвинуть и отрегулировать по высоте. Интуитивно понятный, эргономичный селектор угла расстановки ног позволяет надёжно зафиксировать каждую ногу, независимо друг от друга, на любой из заданных углов. Для точного выравнивания в верхнюю часть центральной колонны встроен пузырьковый уровень, свободно вращающийся вокруг центральной колонны, благодаря чему при установке штатива вы можете расположить его там, где вам удобнее на него смотреть, чтобы его не закрывала голова или камера, или чтобы у вас был доступ к головке и управлению камерой. Верхняя литая деталь штатива имеет разъем Easy Link для поддержки фото- и видео- аксессуаров (таких как LED светильник, вспышка, отражатель или другое оборудование) на выдвигающейся ручке или кронштейне, превращая штатив практически в мобильную студию. 3-плоскостная голова X-PRO имеет убирающиеся рукоятки, благодаря чему является ультра - компактной, а также оснащается механизмом управления силой трения по осям наклона, что помогает уравновесить оборудование так, чтобы точный выбор композиции можно было производить с открытыми рукоятками, фиксируя всё только после полной готовности к съёмке.