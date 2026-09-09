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Штатив Manfrotto MK190XPRO4-3W MHXPRO-3W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Manfrotto MK190XPRO4-3W MHXPRO-3W

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Штатив Manfrotto MK190XPRO4-3W MHXPRO-3W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триподы напольные
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
6
Минимальная рабочая высота, см
8
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
173
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 156941
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Триподы напольные
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
6
Минимальная рабочая высота, см
8
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
173
Длина в сложенном состоянии, см
62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х15х15
Вес, кг.
1.35

Описание товара Штатив Manfrotto MK190XPRO4-3W MHXPRO-3W

Алюминиевый 4-секционный штатив 190 доступен в комплекте с трёхплоскостной головой MHXPRO-3W X-PRO с быстросъёмной камерной площадкой. Главной особенностью комплекта является 90° механизм центральной колонны, который позволяет поднимать центральную колонну как вертикально вверх, так и выдвигать её горизонтально. Для компактности механизм центральной колонны находится в верхней части основания штатива, но он легко и быстро выдвигается при необходимости. Благодаря рычажным замкам Quick Power Lock на каждой секции ног, их можно быстро выдвинуть и отрегулировать по высоте. Интуитивно понятный, эргономичный селектор угла расстановки ног позволяет надёжно зафиксировать каждую ногу, независимо друг от друга, на любой из заданных углов. Для точного выравнивания в верхнюю часть центральной колонны встроен пузырьковый уровень, свободно вращающийся вокруг центральной колонны, благодаря чему при установке штатива вы можете расположить его там, где вам удобнее на него смотреть, чтобы его не закрывала голова или камера, или чтобы у вас был доступ к головке и управлению камерой. Верхняя литая деталь штатива имеет разъем Easy Link для поддержки фото- и видео- аксессуаров (таких как LED светильник, вспышка, отражатель или другое оборудование) на выдвигающейся ручке или кронштейне, превращая штатив практически в мобильную студию. 3-плоскостная голова X-PRO имеет убирающиеся рукоятки, благодаря чему является ультра - компактной, а также оснащается механизмом управления силой трения по осям наклона, что помогает уравновесить оборудование так, чтобы точный выбор композиции можно было производить с открытыми рукоятками, фиксируя всё только после полной готовности к съёмке.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Manfrotto MK190XPRO4-3W MHXPRO-3W




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Триподы напольные
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
6
Минимальная рабочая высота, см
8
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
173
Длина в сложенном состоянии, см
62
Страна производитель
Китай
Описание
Алюминиевый 4-секционный штатив 190 доступен в комплекте с трёхплоскостной головой MHXPRO-3W X-PRO с быстросъёмной камерной площадкой. Главной особенностью комплекта является 90° механизм центральной колонны, который позволяет поднимать центральную колонну как вертикально вверх, так и выдвигать её горизонтально. Для компактности механизм центральной колонны находится в верхней части основания штатива, но он легко и быстро выдвигается при необходимости. Благодаря рычажным замкам Quick Power Lock на каждой секции ног, их можно быстро выдвинуть и отрегулировать по высоте. Интуитивно понятный, эргономичный селектор угла расстановки ног позволяет надёжно зафиксировать каждую ногу, независимо друг от друга, на любой из заданных углов. Для точного выравнивания в верхнюю часть центральной колонны встроен пузырьковый уровень, свободно вращающийся вокруг центральной колонны, благодаря чему при установке штатива вы можете расположить его там, где вам удобнее на него смотреть, чтобы его не закрывала голова или камера, или чтобы у вас был доступ к головке и управлению камерой. Верхняя литая деталь штатива имеет разъем Easy Link для поддержки фото- и видео- аксессуаров (таких как LED светильник, вспышка, отражатель или другое оборудование) на выдвигающейся ручке или кронштейне, превращая штатив практически в мобильную студию. 3-плоскостная голова X-PRO имеет убирающиеся рукоятки, благодаря чему является ультра - компактной, а также оснащается механизмом управления силой трения по осям наклона, что помогает уравновесить оборудование так, чтобы точный выбор композиции можно было производить с открытыми рукоятками, фиксируя всё только после полной готовности к съёмке.


Теги товара: алюминиевые
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