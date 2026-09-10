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Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Сменная площадка
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная рабочая высота, см
22
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
153
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361403
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Описание товара Штатив Gitzo GT1545T Traveler 1 серия, 4 секции
Штатив Gitzo Traveler GT1545T Carbon Fiber Tripod 1 серии - это ультракомпактная 4-секционная опора с системой складывания ног на 180°, придуманной Gitzo, благодаря которой ноги штатива поворачиваются в обратном направлении вокруг центральной колонны и опциональной шаровой головы, что позволяет штативу складываться до 42,5 см. GT1555T весит 1,055 кг, раскладывается до 153 см и удерживает до 10 кг оборудования. Штатив рекомендован к использованию с объективами 135мм (максимально до 200мм). С вставленной короткой центральной колонной, штатив опускается до 20 см для съемки нижних ракурсов или макросъемки. Ноги штатива изготовлены из штанг Carbon eXact для превосходной прочности и жесткости в компактном форме. Также штатив снабжен замками Traveler G-lock - «трэвел-сайз» версия замков Gitzo G-lock - созданными для обеспечения надежности в уменьшенном размере. Специально разработанные компактные резиновые наконечники могут быть легко заменены в случае необходимости. Штатив Gitzo GT1545T имеет верхние крепления 1/4? и 3/8? для простого присоединения голов или других аксессуаров, а также укомплектован собственным плечевым ремнем для комфортной переноски.
Штатив Gitzo Traveler GT1545T Carbon Fiber Tripod 1 серии - это ультракомпактная 4-секционная опора с системой складывания ног на 180°, придуманной Gitzo, благодаря которой ноги штатива поворачиваются в обратном направлении вокруг центральной колонны и опциональной шаровой головы, что позволяет штативу складываться до 42,5 см. GT1555T весит 1,055 кг, раскладывается до 153 см и удерживает до 10 кг оборудования. Штатив рекомендован к использованию с объективами 135мм (максимально до 200мм). С вставленной короткой центральной колонной, штатив опускается до 20 см для съемки нижних ракурсов или макросъемки. Ноги штатива изготовлены из штанг Carbon eXact для превосходной прочности и жесткости в компактном форме. Также штатив снабжен замками Traveler G-lock - «трэвел-сайз» версия замков Gitzo G-lock - созданными для обеспечения надежности в уменьшенном размере. Специально разработанные компактные резиновые наконечники могут быть легко заменены в случае необходимости. Штатив Gitzo GT1545T имеет верхние крепления 1/4? и 3/8? для простого присоединения голов или других аксессуаров, а также укомплектован собственным плечевым ремнем для комфортной переноски.
Штатив Gitzo GT1545T Traveler 1 серия, 4 секции - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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