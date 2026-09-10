Телескопическая колонна Gitzo GS5513XLS Systematic XL, 5 серия, карбон

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Характеристики
Тип товара
Колонна телескопическая
Материал
углепластик
Длина в сложенном состоянии, см
67
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361426
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Телескопическая центральная колонна Gitzo Systematic GS5513XLS является аксессуаром для штатива, предназначенным для профессиональных фотографов, которым требуется максимальная высота XL. Эта сверхдлинная телескопическая скользящая центральная колонна из карбона делает штативы на 2 м выше, что открывает уникальные перспективы. Она обеспечивает наибольший подъем и быструю настройку по высоте при сохранении безопасности оборудования и минимальном дополнительном весе к собранному штативу. Эта скользящая колонна из углепластика совместима со штативами Systematic серии 5. Она быстро и легко скользит на штативе и поворачивается для фиксации на месте. Предохранитель при использовании вместе с новейшими штативами Systematic с кнопкой безопасности предотвращает выпадение колонны из штатива, даже если она случайно оставлена незаблокированной. GS5513XLS оснащена высококачественными штангами Carbon eXact и системой замков G-lock Ultra для удлинения и блокировки телескопической колонны (тот же механизм, что использован в штативах Gitzo) и литым верхним диском и нижним крюком, чтобы при необходимости добавить дополнительный вес.
Телескопическая центральная колонна Gitzo Systematic GS5513XLS является аксессуаром для штатива, предназначенным для профессиональных фотографов, которым требуется максимальная высота XL. Эта сверхдлинная телескопическая скользящая центральная колонна из карбона делает штативы на 2 м выше, что открывает уникальные перспективы. Она обеспечивает наибольший подъем и быструю настройку по высоте при сохранении безопасности оборудования и минимальном дополнительном весе к собранному штативу. Эта скользящая колонна из углепластика совместима со штативами Systematic серии 5. Она быстро и легко скользит на штативе и поворачивается для фиксации на месте. Предохранитель при использовании вместе с новейшими штативами Systematic с кнопкой безопасности предотвращает выпадение колонны из штатива, даже если она случайно оставлена незаблокированной. GS5513XLS оснащена высококачественными штангами Carbon eXact и системой замков G-lock Ultra для удлинения и блокировки телескопической колонны (тот же механизм, что использован в штативах Gitzo) и литым верхним диском и нижним крюком, чтобы при необходимости добавить дополнительный вес.
Телескопическая колонна Gitzo GS5513XLS Systematic XL, 5 серия, карбон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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