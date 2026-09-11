Штатив Manfrotto MT190GOA4 черный

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Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
9
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
146
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496514
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Штатив Manfrotto MT190GOA4 - 4-секционный штатив обновленной серии 190 GO! Модели этой серии обладают более компактной конструкцией, за счет чего их стало намного проще перевозить с собой в путешествиях. Новая система замков twist lock позволяет открывать и закрывать все секции ног одной рукой, работать со штативом легко и быстро. Замки занимают меньше места по сравнению с рычажками, что делает штатив легче и компактнее. 90° механизм центральной колонны расположен под верхним основанием штатива, в случае необходимости он выдвигается одним пальцем, и дает возможность центральной колонне перейти в горизонтальное положение.
Штатив Manfrotto MT190GOA4 - 4-секционный штатив обновленной серии 190 GO! Модели этой серии обладают более компактной конструкцией, за счет чего их стало намного проще перевозить с собой в путешествиях. Новая система замков twist lock позволяет открывать и закрывать все секции ног одной рукой, работать со штативом легко и быстро. Замки занимают меньше места по сравнению с рычажками, что делает штатив легче и компактнее. 90° механизм центральной колонны расположен под верхним основанием штатива, в случае необходимости он выдвигается одним пальцем, и дает возможность центральной колонне перейти в горизонтальное положение.
Штатив Manfrotto MT190GOA4 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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