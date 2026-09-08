Штатив Manfrotto 055 ALU 3-S KIT 3W HEAD MK055XPRO3-3W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
8
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
183
Длина в сложенном состоянии, см
74
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 141965
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
8
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
183
Длина в сложенном состоянии, см
74
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х20х20
Вес, кг.
3
Описание товара Штатив Manfrotto 055 ALU 3-S KIT 3W HEAD MK055XPRO3-3W
Manfrotto 055 ALU 3-S KIT 3W HEAD MK055XPRO3-3W – универсальный трехсекционный штатив с панорамной головой. Модель подходит для фото- и видеосъемки разных жанров. Конструкцией штатива предусмотрено наличие средней колонны, с помощью которой можно осуществить вертикальное и горизонтальное размещение камеры.
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Бренд
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
8
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
183
Длина в сложенном состоянии, см
74
Страна производитель
Китай
Manfrotto 055 ALU 3-S KIT 3W HEAD MK055XPRO3-3W – универсальный трехсекционный штатив с панорамной головой. Модель подходит для фото- и видеосъемки разных жанров. Конструкцией штатива предусмотрено наличие средней колонны, с помощью которой можно осуществить вертикальное и горизонтальное размещение камеры.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Штатив Manfrotto 055 ALU 3-S KIT 3W HEAD MK055XPRO3-3W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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