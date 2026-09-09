Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная рабочая высота, см
43
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
164
Длина в сложенном состоянии, см
43
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 291980
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Штатив Manfrotto Befree GT MKBFRTA4GT-BH Aluminum Black
Штатив Befree GT - отвечает самым высоким ожиданиям профессиональных фотографов, которые предъявляют высокие требования к технике, находясь на выезде. Дизайн штатива продолжает традиции серии Befree Advanced и также отличается эргономичностью – внося механизм реверсивного сложения в штатив большего размера. Befree GT прекрасно сочетает в себе компактность и впечатляющую устойчивость, складываясь до 43 см в высоту и при этом выдерживая оборудование весом до 10 кг. Штатив комплектуется алюминиевой шаровой головой Manfrotto 496 – более мощной версией уже зарекомендовавшей себя новинки Manfrotto 494. Алюминиевый штатив Befree GT позволяет профессионалам выразить свой индивидуальный почерк и снять впечатляющие кадры, имея под рукой надежное профессиональное оборудование, которое не подведет.
Штатив Befree GT - отвечает самым высоким ожиданиям профессиональных фотографов, которые предъявляют высокие требования к технике, находясь на выезде. Дизайн штатива продолжает традиции серии Befree Advanced и также отличается эргономичностью – внося механизм реверсивного сложения в штатив большего размера. Befree GT прекрасно сочетает в себе компактность и впечатляющую устойчивость, складываясь до 43 см в высоту и при этом выдерживая оборудование весом до 10 кг. Штатив комплектуется алюминиевой шаровой головой Manfrotto 496 – более мощной версией уже зарекомендовавшей себя новинки Manfrotto 494. Алюминиевый штатив Befree GT позволяет профессионалам выразить свой индивидуальный почерк и снять впечатляющие кадры, имея под рукой надежное профессиональное оборудование, которое не подведет.
Штатив Manfrotto Befree GT MKBFRTA4GT-BH Aluminum Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Штатив Manfrotto Befree GT MKBFRTA4GT-BH Aluminum Black