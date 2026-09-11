Штатив Manfrotto MT190X3 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
9
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496515
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
9
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
160
Длина в сложенном состоянии, см
59
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х10х10
Вес, кг.
2
Описание товара Штатив Manfrotto MT190X3 черный
Manfrotto MT190X3 - 3х-секционный алюминиевый штатив. Основным преимуществом штатива 190Х является адаптер для съемки на уровне земли, который позволяет проявить вашу креативность. При установке камеры на верхнее основание штатива, в сочетании 4мя вариантами наклона ног, он позволяет снимать с самых низких точек. Ноги штатива 190Х удобно и быстро собирать и разбирать, благодаря рычажным замкам Quick Power Lock, которые блокируют каждую секцию отдельно.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
9
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
160
Длина в сложенном состоянии, см
59
Страна производитель
Китай
Manfrotto MT190X3 - 3х-секционный алюминиевый штатив. Основным преимуществом штатива 190Х является адаптер для съемки на уровне земли, который позволяет проявить вашу креативность. При установке камеры на верхнее основание штатива, в сочетании 4мя вариантами наклона ног, он позволяет снимать с самых низких точек. Ноги штатива 190Х удобно и быстро собирать и разбирать, благодаря рычажным замкам Quick Power Lock, которые блокируют каждую секцию отдельно.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Штатив Manfrotto MT190X3 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Штатив Manfrotto MT190X3 черный