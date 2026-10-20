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Кухонный комбайн Bosch MCM3110W белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонный комбайн Bosch MCM3110W белый

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Кухонный комбайн Bosch MCM3110W 800Вт белый - фото 1
Кухонный комбайн Bosch MCM3110W 800Вт белый - фото 2
Кухонный комбайн Bosch MCM3110W 800Вт белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные комбайны
  • Кухонный комбайн Bosch MCM3110W 800Вт белый - фото 1
  • Кухонный комбайн Bosch MCM3110W 800Вт белый - фото 2
  • Кухонный комбайн Bosch MCM3110W 800Вт белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 800 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 495369
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кухонный комбайн Bosch MCM3110W белый
7 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонные комбайны
Размеры в упаковке, см
53х43х28
Вес, кг.
3.1

Описание товара Кухонный комбайн Bosch MCM3110W белый

Кухонный комбайн Bosch MCM3110W – универсальное приспособление, с помощью которого можно приготовить различные блюда. Это салаты, супы, детские смеси и даже печеные десерты. Все дополнительные приспособления и насадки комплекта изделия хранятся в чаше комбайна, что делает аппарат удобным и компактным. Кухонный комбайн Bosch MCM3110W оснащен многофункциональным ножом и металлическими дисками. С их помощью комбайн осуществляет нарезку, шинковку, терку, помол. Все комплектующие изделия легко снимаются и моются в посудомоечной машине. Мощность комбайна составляет 800 Вт, за счет чего любая функциональная операция происходит за несколько минут. Рабочий объем чаши равен 2300 мл, что позволяет за один цикл приготовить немалый объем пищи. Производитель предлагает пластиковый корпус изделия в двух цветах: белый и серый. Традиционный дизайн комбайна станет украшением Вашей кухни.

Отзывы о товаре Кухонный комбайн Bosch MCM3110W белый




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонные комбайны
Описание
Кухонный комбайн Bosch MCM3110W – универсальное приспособление, с помощью которого можно приготовить различные блюда. Это салаты, супы, детские смеси и даже печеные десерты. Все дополнительные приспособления и насадки комплекта изделия хранятся в чаше комбайна, что делает аппарат удобным и компактным. Кухонный комбайн Bosch MCM3110W оснащен многофункциональным ножом и металлическими дисками. С их помощью комбайн осуществляет нарезку, шинковку, терку, помол. Все комплектующие изделия легко снимаются и моются в посудомоечной машине. Мощность комбайна составляет 800 Вт, за счет чего любая функциональная операция происходит за несколько минут. Рабочий объем чаши равен 2300 мл, что позволяет за один цикл приготовить немалый объем пищи. Производитель предлагает пластиковый корпус изделия в двух цветах: белый и серый. Традиционный дизайн комбайна станет украшением Вашей кухни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кухонный комбайн Bosch MCM3110W белый - данный товар вы можете купить по цене 7800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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