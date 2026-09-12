Описание товара Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый

Телевизор BBK 43LEM-1064/FTS2C: Погружение в мир Full HD Ищете качественный и доступный телевизор для всей семьи? Модель BBK 43LEM-1064/FTS2C — это идеальное сочетание современных технологий, элегантного дизайна и безупречной функциональности. С диагональю 109 см (43 дюйма) он гармонично впишется в интерьер вашей гостиной или спальни, даря яркие и реалистичные впечатления от просмотра. Превосходная детализация с Full HD Сердцем этого телевизора является высококачественная матрица с разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD). Благодаря этому вы будете наслаждаться невероятно четкой и детализированной картинкой, где каждый кадр наполнен глубиной и натуральностью цветов. Технология Direct LED обеспечивает равномерную подсветку и высокую контрастность (5000:1), поэтому смотреть фильмы или спортивные матчи комфортно даже при ярком освещении. А широкие углы обзора — 178 градусов по вертикали и горизонтали — позволяют всей семье видеть идеальное изображение с любого места в комнате. Все развлечения в одном месте Этот телевизор станет настоящим мультимедийным центром для вашего дома: • Универсальный тюнер: Он поддерживает все современные форматы вещания — DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, а также аналоговый сигнал. Вы сможете смотреть сотни цифровых каналов в кристально чистом качестве без дополнительных приставок. • Мощный звук: Два встроенных динамика общей мощностью 16 Вт (8 Вт на канал) создают насыщенный и объемный стереозвук, полностью соответствующий происходящему на экране. • Множество подключений: Два порта HDMI 1.4 позволяют подключить игровую консоль или медиаплеер, а два разъема USB 2.0 дают возможность воспроизводить фото, музыку и видео с флеш-накопителей. Почему стоит купить этот телевизор? Выбирая телевизор BBK 43LEM-1064/FTS2C, вы получаете надежную технику от одного из лидеров рынка. Модель отличается энергоэффективностью (потребление всего 45 Вт в рабочем режиме) и простотой управления благодаря эргономичному пульту ДУ. Стандарт крепления VESA 200x200 дает возможность легко и быстро установить телевизор на стену, экономя пространство. Готовы сделать выбор? Решив купить телевизор BBK 43LEM-1064/FTS2C , вы приобретаете аппарат с отличным качеством сборки и всеми необходимыми функциями для комфортного просмотра. Узнайте актуальную цену на телевизор BBK 43 дюйма и закажите его в Москве с быстрой доставкой. Погрузитесь в мир качественного изображения и звука вместе с BBK