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Набор диэлектрических отверток "Профи" НИО-08 КВТ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор диэлектрических отверток "Профи" НИО-08 КВТ

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Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 1
Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 2
Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 3
Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 4
Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 5
Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 6
Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 7
Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 8
Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 9
Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 10
Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 11
Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 12
Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
Отвертка: шлиц 2.5х75; Отвертка: шлиц 4х100; Отвертка: шлиц 5.5х125; Отвертка: шлиц 6.5х150; Отвертка: PH0х60; Отвертка: PH1х80; Отвертка: PH2х100; Индикаторная отвертка. Тканевая сумка.
  • Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 1
  • Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 2
  • Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 3
  • Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 4
  • Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 5
  • Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 6
  • Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 7
  • Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 8
  • Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 9
  • Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 10
  • Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 11
  • Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 12
  • Набор диэлектрических отверток &quot;Профи&quot; НИО-08 КВТ - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495144
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Характеристики

Бренд
КВТ
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
Отвертка: шлиц 2.5х75; Отвертка: шлиц 4х100; Отвертка: шлиц 5.5х125; Отвертка: шлиц 6.5х150; Отвертка: PH0х60; Отвертка: PH1х80; Отвертка: PH2х100; Индикаторная отвертка. Тканевая сумка.
Упаковка
сумка
Количество отверток, шт
8
Шлицы отверток
PH0, PH2, PH1
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
29х18х4
Вес, г.
590

Описание товара Набор диэлектрических отверток "Профи" НИО-08 КВТ

Набор диэлектрических отверток применяется для проведения монтажных работ под напряжением до 1000 В. Стержни инструментов выполнены из прочной хром-ванадиевой стали. Отвёртки оснащены прямыми рукоятками с мягкими прорезиненными вставками, которые не скользят в руке. Набор укомплектован сумкой, которая удобная для переноски инструмента.



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Теги товара: с отвертками

Отзывы о товаре Набор диэлектрических отверток "Профи" НИО-08 КВТ




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Характеристики
Бренд
КВТ
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
Отвертка: шлиц 2.5х75; Отвертка: шлиц 4х100; Отвертка: шлиц 5.5х125; Отвертка: шлиц 6.5х150; Отвертка: PH0х60; Отвертка: PH1х80; Отвертка: PH2х100; Индикаторная отвертка. Тканевая сумка.
Упаковка
сумка
Количество отверток, шт
8
Шлицы отверток
PH0, PH2, PH1
Страна производитель
Тайвань
Описание
Набор диэлектрических отверток применяется для проведения монтажных работ под напряжением до 1000 В. Стержни инструментов выполнены из прочной хром-ванадиевой стали. Отвёртки оснащены прямыми рукоятками с мягкими прорезиненными вставками, которые не скользят в руке. Набор укомплектован сумкой, которая удобная для переноски инструмента.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками


Теги товара: с отвертками
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Отзывы


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