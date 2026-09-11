Набор диэлектрических отверток "Профи" НИО-08 КВТ
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Характеристики
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
Отвертка: шлиц 2.5х75; Отвертка: шлиц 4х100; Отвертка: шлиц 5.5х125; Отвертка: шлиц 6.5х150; Отвертка: PH0х60; Отвертка: PH1х80; Отвертка: PH2х100; Индикаторная отвертка. Тканевая сумка.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495144
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Характеристики
Бренд
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
Отвертка: шлиц 2.5х75; Отвертка: шлиц 4х100; Отвертка: шлиц 5.5х125; Отвертка: шлиц 6.5х150; Отвертка: PH0х60; Отвертка: PH1х80; Отвертка: PH2х100; Индикаторная отвертка. Тканевая сумка.
Упаковка
сумка
Количество отверток, шт
8
Шлицы отверток
PH0, PH2, PH1
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
29х18х4
Вес, г.
590
Описание товара Набор диэлектрических отверток "Профи" НИО-08 КВТ
Набор диэлектрических отверток применяется для проведения монтажных работ под напряжением до 1000 В. Стержни инструментов выполнены из прочной хром-ванадиевой стали. Отвёртки оснащены прямыми рукоятками с мягкими прорезиненными вставками, которые не скользят в руке. Набор укомплектован сумкой, которая удобная для переноски инструмента.
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Теги товара: с отвертками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
Отвертка: шлиц 2.5х75; Отвертка: шлиц 4х100; Отвертка: шлиц 5.5х125; Отвертка: шлиц 6.5х150; Отвертка: PH0х60; Отвертка: PH1х80; Отвертка: PH2х100; Индикаторная отвертка. Тканевая сумка.
Упаковка
сумка
Количество отверток, шт
8
Шлицы отверток
PH0, PH2, PH1
Страна производитель
Тайвань
Набор диэлектрических отверток применяется для проведения монтажных работ под напряжением до 1000 В. Стержни инструментов выполнены из прочной хром-ванадиевой стали. Отвёртки оснащены прямыми рукоятками с мягкими прорезиненными вставками, которые не скользят в руке. Набор укомплектован сумкой, которая удобная для переноски инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
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