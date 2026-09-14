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Радиатор масляный Engy EN-1709 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиатор масляный Engy EN-1709

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Радиатор масляный Engy EN-1709
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масляные радиаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 
Начислим 179 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 494364
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Радиатор масляный Engy EN-1709
2 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Масляные радиаторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х42х13
Вес, кг.
4.58

Описание товара Радиатор масляный Engy EN-1709

Масляный радиатор Engy EN-1709 - компактный отопительный прибор мощностью 1000 Вт. Устройство имеет световой индикатор работы. Регулируемый термостат поддерживает необходимую температуру на постоянном уровне. Удобная ручка на корпусе позволяет легко перемещать радиатор.

Отзывы о товаре Радиатор масляный Engy EN-1709




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Масляные радиаторы
Страна производитель
Китай
Описание
Масляный радиатор Engy EN-1709 - компактный отопительный прибор мощностью 1000 Вт. Устройство имеет световой индикатор работы. Регулируемый термостат поддерживает необходимую температуру на постоянном уровне. Удобная ручка на корпусе позволяет легко перемещать радиатор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиатор масляный Engy EN-1709 - данный товар вы можете купить по цене 2900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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