Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб.
В наличии
Код товара: 493677
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 050 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х15х4
Вес, г.
160
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb
MikroTik GPeR - повторитель для гигабитной пассивной сети Ethernet – лучший способ расширить вашу сеть Ethernet в самых сложных местах!. Повторитель GPeR – это составная часть нашей новой концепции по замене гигабитных пассивных оптических. сетей на мощные решения для сетей Ethernet. Он значительно дешевле и очень прост в развертывании!
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Купить Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb - по цене 3050 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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