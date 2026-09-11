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Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb

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Wi-Fi усилитель (репитер) MikroTik GPeR - фото 1
Wi-Fi усилитель (репитер) MikroTik GPeR - фото 2
Wi-Fi усилитель (репитер) MikroTik GPeR - фото 3
Wi-Fi усилитель (репитер) MikroTik GPeR - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
  • Wi-Fi усилитель (репитер) MikroTik GPeR - фото 1
  • Wi-Fi усилитель (репитер) MikroTik GPeR - фото 2
  • Wi-Fi усилитель (репитер) MikroTik GPeR - фото 3
  • Wi-Fi усилитель (репитер) MikroTik GPeR - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 493677
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb
3 050 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Размеры в упаковке, см
15х15х4
Вес, г.
160

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb

MikroTik GPeR - повторитель для гигабитной пассивной сети Ethernet – лучший способ расширить вашу сеть Ethernet в самых сложных местах!. Повторитель GPeR – это составная часть нашей новой концепции по замене гигабитных пассивных оптических. сетей на мощные решения для сетей Ethernet. Он значительно дешевле и очень прост в развертывании!

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Описание
MikroTik GPeR - повторитель для гигабитной пассивной сети Ethernet – лучший способ расширить вашу сеть Ethernet в самых сложных местах!. Повторитель GPeR – это составная часть нашей новой концепции по замене гигабитных пассивных оптических. сетей на мощные решения для сетей Ethernet. Он значительно дешевле и очень прост в развертывании!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb - по цене 3050 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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