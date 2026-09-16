Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE235BE 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип антенны
внешняя
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 220 руб.
В наличии
Код товара: 737775
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 220 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Установка
внутри помещения
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х10
Вес, г.
600
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE235BE 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb
Настенный усилитель сигнала TP-LINK RE235BE предназначен для расширения зоны действия Wi-Fi и повышения уровня сигнала в существующей сети. Благодаря скорости до 3570 Мбит/с вы можете ежедневно пользоваться быстрым Wi-Fi для онлайн-игр, загрузки больших файлов и просмотра фильмов, где бы вы ни были.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Установка
внутри помещения
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Страна производитель
Китай
Настенный усилитель сигнала TP-LINK RE235BE предназначен для расширения зоны действия Wi-Fi и повышения уровня сигнала в существующей сети. Благодаря скорости до 3570 Мбит/с вы можете ежедневно пользоваться быстрым Wi-Fi для онлайн-игр, загрузки больших файлов и просмотра фильмов, где бы вы ни были.
Купить Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE235BE 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb - по цене 9220 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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